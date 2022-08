Invadarea Taiwanului, o misiune imposibilă pentru China? Ce spun experții

Forţele armate chineze au efectuat exerciţii militare în apropiere de Taiwan

La aproximativ 100 de mile de China și având dimensiunea Marylandului, insula Taiwan nu numai că este înconjurată de un „șanț de apă” de protecție, dar este și o insulă cu caracteristici geografice care o fac un candidat extrem de dificil pentru o invazie – indiferent cât de puternică ar fi acea forță invadatoare.

Observatorii notează că, în 1944, armata americană a abandonat „Operațiunea Causeway”, un plan de invadare a Taiwanului (atunci o colonie japoneză numită Formosa) pentru că era considerată prea costisitoare. Strategii militari americani au ajuns la concluzia că invadarea și menținerea Formosei ar necesita o forță totală de asalt americană de jumătate de milion de oameni. Pentagonul a adunat numărul victimelor americane așteptate de la o invazie – și lupte ulterioare de pe munte, junglă și urbane – iar acest număr a fost uluitor: până la 150.000.

Taiwanul se pregătește să fie invadat încă din anii 1950 și, ca atare, are un aparat de informații solid, trupe antrenate pentru misiunea unică de respingere a forțelor chineze, o mulțime de echipamente militare moderne puternice și defensive formidabile, în fiecare zonă de aterizare posibilă. Din cauza terenului deluros, trupele Armatei Populare de Eliberare (PLA) chineze s-ar confrunta cu o putere de foc pulverizantă care ar „ploua” asupra lor din poziții defensive puternic fortificate.

Observatorii cred că este puțin probabil ca R.P. Chineză să bombardeze Taiwanul pentru a-l supune. Cu toate acestea, în timp ce atacurile cu rachete de croazieră asupra țintelor militare taiwaneze reprezintă o preocupare reală, se crede că Beijingul ar prefera foarte mult să mențină infrastructura Taiwanului – în special orice este legat de industria semiconductoarelor – relativ nevătămată.

Semiconductorii sunt părți vitale pentru orice, de la sisteme de arme la automobile, iar Taiwan este cel mai mare producător de pe planetă. Firma de sondare a pieței TrendForce raportează că „Taiwan domină industria mondială de fabricare a semiconductoarelor – controlând 48% din piața de turnătorie și 61% din capacitatea lumii de a construi la 16 nm (nanometru) sau mai bine”.

În plus – deși utilă ca tactică de intimidare – liderii militari ai Chinei sunt conștienți de faptul că bombardamentele nediscriminatorii ar ucide în mod inevitabil civili. Asemenea crime ar putea transforma cu ușurință generații de taiwanezi în dușmani de moarte, mai degrabă decât în ​​oameni care ar putea – chiar și fără tragere de inimă – să ajungă să accepte o întoarcere la „îmbrățișarea patriei”. În plus, Taiwanul are și rachete – unele dintre care Taipei spune că pot lovi Beijingul.

Kitsch Liao, un consultant în afaceri militare și cibernetice la Doublethink Lab, cu sediul în Taipei, care a analizat și scenariile de invazie ale Chinei, a declarat pentru Fox News Digital că, în afară de teren și de faptul că există doar o fereastră relativ scurtă când strâmtoarea Taiwan este suficient de calmă pentru o traversare relativ sigură de către marina militară, oamenii trec adesea cu vederea simpla logistică. „De obicei, orice unitate militară nu poartă cu ea provizii pentru mai mult de trei zile”, spune Liao, „ceea ce înseamnă că fie trebuie să fie reaprovizionate, fie să scoată tot ce poate de pe teren.

Liao observă că muniția este grea, voluminoasă și epuizată rapid. PLA nu poate – decât în ​​mod ad-hoc – să folosească muniția capturată din Taiwan. „Aceasta înseamnă că vor trebui să aducă o cantitate enormă de echipamente”, spune Liao.

„O aterizare reușită ar fi o victorie pirică a Chinei. Departe de a-și îndeplini misiunile, navele de debarcare amfibie ar putea fi obligate să meargă înainte și înapoi în strâmtoarea Taiwan (devenind ținte extrem de vulnerabile și profitabile) pentru a furniza provizii forțelor de pe uscat. ”, a spus Liao.

Doar pentru că invadarea Taiwanului ar fi o idee dureros de proastă nu înseamnă că Republica Populară nu va încerca, dar realitățile unei invazii, cred unii observatori, au însemnat că este mai probabil ca invazia să reprezinte ultima opțiune, decât prima.

Mulți experți militari și observatori chinezi sunt de acord că scenariile de „strangulare”, precum blocada de carantină, ar fi mult mai eficiente decât condamnarea la moarte a sute de mii de soldați chinezi și, ulterior, angajarea a aproximativ un milion de soldați pentru a pacifica Taiwanul.

„Xi Jinping ar putea suferi însă de un complex care îl orbește în fața riscurilor teribile asociate cu o invazie a Taiwanului. Un lider strategic rațional ar alege un alt curs de acțiune, cum ar fi o campanie lungă de constrângere pentru a izola și bloca Taiwanul”, a menționat expertul în chestiunea Taiwanului Ian Easton.

Când a fost întrebat dacă președintele Camerei, Nancy Pelosi, ar trebui să viziteze națiunea insulară, Easton a spus pentru sursa citată că SUA nu ar trebui să fie intimidate de amenințările Beijingului. „Este vital ca liderii americani să viziteze Taipei și să semnaleze că SUA sunt solidare cu democrațiile aflate în pericol”, a spus el.

„Renunțarea la vizite în fața constrângerii ar servi intereselor Partidului Comunist Chinez”.

Cartea sa detaliază exemple de câmpuri minate (…) în care armata de eliberare a poporului, marina și forțele aeriene ar putea fi încurcate dacă ar încerca să elibereze Taiwanul. Easton și alții notează că, în plus, nu ar exista nicio posibilitate de surpriză; pregătirile pentru o invazie sunt imposibil de ascuns.

Insulele sunt adesea asociate cu liniile de coastă ale plajelor cu nisip, dar Taiwanul are surprinzător de puține astfel de plaje. În plus, aproximativ 75% din insulă este muntoasă, cu peste 200 de vârfuri din Taiwan atingând cu mult peste 9.000 de picioare (peste 2.700 de metri – n.r.), potrivit revistei National Geographic.

Easton enumeră 14 plaje din Taiwan care ar putea fi opțiuni de invazie, dar scrie: „din păcate pentru generalii chinezi… coasta de 770 de mile a Taiwanului este remarcabil de nepotrivită pentru operațiuni amfibii”.

O altă provocare sunt insulele Matsu controlate de Taiwan – și mai ales – Kinmen (cunoscute anterior ca Quemoy), ambele situate chiar în largul coastei Chinei. Aceste mini fortărețe nu ar fi ușor de eliminat, dar ar trebui să fie capturate, înainte de orice atac asupra Taiwanului propriu-zis.

Preşedinta Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, „are dreptul de a vizita Taiwanul”, a indicat luni Casa Albă, avertizând că Beijingul, iritat, „pare să se poziţioneze” pentru manevre militare în jurul insulei pe care o revendică.

