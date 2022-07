Inundaţii în Australia: Ordine de evacuare emise pentru circa 50.000 de persoane

Australia a declarat stare de dezastru natural după ce inundaţii grave au afectat statul New South Wales, de pe coasta de est a ţării, informează DPA.

Inundații în Australia

Declaraţia, făcută luni seara târziu, ar trebui să permită debursarea rapidă a fondurilor de urgenţă către zonele afectate. Zona metropolitană Sydney, în special, s-a confruntat cu ploi torenţiale masive începând de vineri.



Potrivit BBC, în unele zone din New South Wales s-au înregistrat mai multe precipitaţii în patru zile decât media anuală pentru Greater London.



Autorităţile emiseseră ordine de evacuare pentru circa 50.000 de locuitori până marţi dimineaţa, iar sute de persoane solicitaseră asistenţă de urgenţă pe perioada nopţii, a relatat postul australian de televiziune ABC.



Circa 20.000 de case au rămas fără curent electric şi zone întregi se aflau sub apă.



Un puternic sistem meteorologic de joasă presiune între coasta de est a Australiei şi Insula de Nord a Noii Zeelande împinge umezeala şi valurile către New South Wales şi provoacă ploi torenţiale.



Unele dintre zonele afectate erau încă în curs de recuperare după inundaţiile istorice din februarie şi martie.



Fenomenele meteorologice extreme afectează de mult timp Australia, fiind doar exacerbate de schimbările climatice din ultimii ani. La jumătatea lunii ianuarie, spre exemplu, mari părţi ale Australiei sufereau de pe urma caniculei, cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius înregistrate în vestul ţării.

sursa agerpres

