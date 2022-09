Inundații "catastrofale" provocate de uraganul Ian, în Florida. Două milioane de case au rămas fără curent electric

Inundații catastrofale provocate de uraganul Ian, în Florida

Furtuna puternică a lăsat în urmă case distruse, mașini avariate, iar zborurile de pe Aeroportul Internațional Jacksonville sunt anulate joi. Acoperișul unui spital din Port Charlotte a fost rupt, iar medicii au fost nevoiți să mute pacienții într-un loc sigur. Miercuri noaptea, două milioane de case au rămas fără energie electrică.

În sud-vestul Floridei, imaginile de la postul MSNBC au arătat străzi complet inundate şi maşini plutind pe şuvoaie. În oraşul Fort Myers, inundaţiile au fost atât de severe încât unele cartiere păreau lacuri. Viitura putea depăşi uneori trei metri, a anunţat miercuri seară guvernatorul statului, Ron DeSantis.

Fenomenul meteorologic ar trebui să se deplaseze în interiorul ţării în timpul zilei şi să ajungă peste Atlanticul de Vest până joi seara, potrivit NHC. Uraganul Ian ar urma să slăbească în intensitate.

Înainte de Florida, uraganul a lovit Cuba, unde a făcut numeroase pagube și doi doi oameni și-au pierdut viața.

#Hurricane #Ian, which had previously passed through #Cuba, struck #Florida. It left more than 2 million residents of the state without electricity.



Authorities are urging local residents to evacuate immediately. pic.twitter.com/gydQ6jDcsA — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2022

Storm surge is to the top of the barrier. Water is coming into Wink News. #flwx #Ian pic.twitter.com/DQEOvrbYgn — Dylan Federico (@DylanFedericoWX) September 28, 2022

TO THE RESCUE: A group of Good Samaritans saved a man stuck in surging waters in Bonita Springs, Florida, as Hurricane Ian hit the state. https://t.co/PRJhSFIVFW pic.twitter.com/Fc4fB7NFbd — ABC News (@ABC) September 29, 2022

New video just in from Fort Myers, FL shows swimmers getting into the storm surge as Hurricane #Ian approaches.



This is EXTREMELY dangerous. I can’t believe I have to say this…. DO NOT GET INTO THE WATER! pic.twitter.com/jsoUPvX8uC — Zach Covey (@ZachCoveyTV) September 28, 2022

ŞTIRILE ZILEI