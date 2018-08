Inundații catastrofale în India EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cele mai multe drumuri din provincia Kerala din sudul Indiei arată ca în imagini și ăsta e semn bun. Apele se retrag, ceea ce înseamnă o intesificare a eforturilor de salvare. Peste 20 de mii de oameni au fost salvați doar în ultimele 24 de ore. Mulți povestesc zilele de coșmar prin care au trecut.

"Prima zi nu am avut apă sau mâncare. A doua zi am băut apă de ploaie. Am pierdut tot ce aveam. Nu am putut să luăm nimic cu noi, am pierdut tot şi trebuie să o luăm de la început".

"Trei zile am stat pe acoperiş. Fără mâncare, fără nimic. Noroc cu oamenii ăştia care au venit cu o barcă şi aşa am ajuns aici".

Ploile abundente din ultimele două săptămâni au făcut ravagii în Kerala. Alunecările de teren au înghițit sate întregi. Peste 350 de oameni au murit și aproape 800 de mii sunt sinistrați în tabere improvizate. Autoritățile se tem de izbucnirea unor epidemii. Deja au fost semnalate mai multe cazuri de varicelă.

Sute de bărci și zeci de elicoptere continuă să caute supraviețuitori prin zonele inundate ale provinciei. Mii de oameni sunt în continuare izolați de ape de mai multe zile. Și pagubele materiale sunt uriașe. Un calcul estimativ depășește 3 miliarde de dolari, iar oficialii afirmă că până la 83 de mii de km de drumuri trebuie reparate.

ŞTIRILE ZILEI