Întreruperi masive de energie electrică în Republica Moldova, după bombardamentele rusești din Ucraina. Maia Sandu: Rusia a lăsat Moldova pe întuneric. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, chemat pentru explicații

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurări miercuri că furnizarea energiei electrice, întreruptă în urma unui nou raid cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei, "poate fi restabilită" şi că "toate instituţiile statului lucrează în acest sens".

"Dragi cetățeni, azi avem repetarea situație din 15 Noiembrie. Urmare a bombardamentului Rusiei împotriva sistemului energetic ucrainean din ultima oră, avem întreruperi masive de energie electrică în toată țara. Moldelectrica lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică. Voi reveni cu informații suplimentare în cel mai scurt timp”, a scris miercuri după-miază ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spînu, pe Facebook.

"Operatorul de transport și operatorii de distribuție lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică. Rugăm consumatorii să manifeste înțelegere, acestea fiind în afara ariei de gestiune a operatorului sistemului de distribuție, și îi asigurăm totodată că se depun toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică", a anunțat societatea Premier Energy Distribution din Republica Moldova.

VEZI și Război în Ucraina, ziua 273 | Atacuri asupra infrastructurii critice din zona Kiev. Rachete și în Harkov. Sirenele au pornit în mai multe zone ale Ucrainei. Zelenski condamnă atacul asupra maternităţii din Zaporojie

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu, a anunțat pe Twitter că a transmis instrucțiuni pentru ca ambasadorul Rusiei să fie convocat pentru explicații.

"Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au lăsat din nou Moldova în întuneric. Pană de curent masivă în toată țara, inclusiv la Chișinău și în clădirea Ministerului Afacerilor Externe. Am dat instrucțiuni ca ambasadorul Rusiei să fie chemat pentru explicații", a scris oficialul pe rețeaua de socializare.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.



Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.



I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.