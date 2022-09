Întreruperi de curent majore în estul Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski acuză atacul terorist al rușilor la adresa infrastructurii civile

Rușii lovesc infrastructura critică din estul Ucrainei / FOTO: twitter.com/TpyxaNews

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat imediat pe platformele de socializare.

"Teroriștii Federației Ruse rămân la nivelul de teroriști și atacă infrastructura critică. Nu e nicio bază militară acolo, scopul este să îi priveze pe oameni de curent și căldură", a scris el.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2022

Responsabili ucraineni din Harkov (nord-est), al doilea oraş din ţară, şi din regiunile Doneţk şi Sumî (est) au difuzat pe reţelele sociale comunicate în care informează despre astfel de întreruperi.

After this outbreak, the light went out in many regions, where exactly:



▪️Poltava region.

▪️Sumy region.

▪️Kharkiv region.

▪️Dnipropetrovsk region.

▪️Odesa region, partially.

▪️Donetsk region.



Russian Federation began to hit the critical infrastructure pic.twitter.com/78GM1t4MJ3 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 11, 2022

Jurnalişti ai AFP au constatat de asemenea întreruperi de curent în oraşul Kramatorsk, din est.

Probleme cu electricitatea ar fi însă și în regiunea Belgorod din Rusia.

Problems with lights on the streets of Belgorod pic.twitter.com/Z5eA5KBsfn — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 11, 2022

Reamintim că operaţiunile la centrala nucleară ucraineană Zaporojie, aflată sub controlul forţelor ruse, au fost oprite complet sâmbătă noapte, ca măsură de siguranţă, a anunţat Energoatom, operatorul ucrainean al centralei.

Decizia a fost luată în contextul unor atacuri repetate în jurul amplasamentului.

Ucrainenii şi ruşii se acuză de provocarea unor acţiuni periculoase în zonă.

Coordonatorul Comisiei Naţionale pentru Controlul activităţilor nucleare a explicat, în exclusivitate pentru Ştirile TVR, consecinţele deciziei opririi centralei de la Zaporojie.

Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, opera deja de 3 zile în aşa numitul mod insula, adică producea electricitate doar pentru funcţionarea sa în siguranţă, întrucât toate liniile de înaltă tensiune care o legau de reţeaua de energie a Ucrainei au fost avariate din cauza bombardamentelor.

