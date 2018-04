Concurs cu 25 de cai putere EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Imașul din apropierea orașului Ianca a devenit neîncăpător pentru concurenți și spectatori.

25 de cai s-au întrecut într-o cursă de 1.200 de metri.

Chiț are 5 ani. Este unul dintre armăsarii care participă an de an la întrecere.

"Trebuie mult timp pentru un cal așa bun", spune stăpânul lui Chit, Sorin Bălțat.

Valentin Dobrică a participat la concurs cu un cal pe care îl are de 3 ani. Îl pregătește de o lună pentru cursă.

Întrecerea s-a desfășurat în uralele localnicilor.

Organizatorii au fost atenți ca toți concurenții să respecte regulile. Căruțele nu trebuie să depășească o anumită greutate, iar caii să nu fie loviți în timpul cursei.

Cel mai bun căruțaș a plecat acasă cu 2.500 de lei, iar calul lui a primit baloți cu lucernă și cereale.

