Intrare liberă la proiecţiile outdoor de la Les Films de Cannes a Bucarest

Festivalul de Film de la Cannes

"Cinefilii vor fi întâmpinaţi cu ceai, încălzitoare şi, la nevoie, pături pentru a le asigura confortul necesar, iar purtarea măştii este obligatorie pe toată durata proiecţiilor ce vor începe la ora 19,00 în ambele locaţii", precizează organizatorii.

Pe toată durata festivalului, între 23 octombrie şi 1 noiembrie, în Pergola Grădinii Verona din spatele Librăriei Cărtureşti Verona va fi proiectat câte un film în fiecare seară, se arată în comunicat.

La Cărtureşti Verona vor putea fi urmărite, începând cu ora 19,00, filmele "True Mothers" de Naomi Kawase - pe 23 octombrie, "Le discours" de Laurent Tirard - 24 octombrie, "Still the Water" de Naomi Kawase - 25 octombrie, "La Verite" de Hirokazu Koreeda - 26 octombrie, "Ete 85" de Francois Ozon - 27 octombrie, "Mandibules" de Quentin Dupieux - 28 octombrie, "Sweat" de Magnus Von Horn - 29 octombrie, "Sweet Bean" de Naomi Kawase - 30 octombrie, "Malmkrog" de Cristi Puiu - 31 octombrie, şi "Another Round" de Thomas Vinterberg - 1 noiembrie.

Pe terasa din curtea Muzeului de Artă Recentă (MARe) sunt programate să aibă loc, tot cu începere de la ora 19,00, filmele "Another Round" de Thomas Vinterberg / 23 octombrie, "Ete 85" de Francois Ozon - 24 octombrie, şi "Le discours" de Laurent Tirard - 25 octombrie.

Participanţii la proiecţii vor primi cadou câte un bilet de vizitare al muzeului, gratuit din partea MARe, valabil până la finalul anului (2020).

Întregul program al proiecţiilor drive-in şi outdoor poate fi găsit pe www.filmedefestival.ro sau pe paginile de Facebook şi Instagram, unde pot fi găsite mai multe informaţii despre filme şi despre evenimentele conexe din cadrul Les Films de Cannes a Bucarest.

Ediţia a 11-a Les Films de Cannes a Bucarest este organizată de Asociaţia Cinemascop şi realizată în parteneriat cu Ambasada Franţei şi Institutul Francez din România.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI