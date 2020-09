Într-o perioadă de restricţii dure, generate de evoluţia epidemiologică, în Israel, la Institutul Cultural Român din Tel Aviv, proiectele începute continuă

la Institutul Cultural Român din Tel Aviv continuă proiectele

Ideea acestui proiect de gastronomie a venit din conştientizarea legăturii strânse pe care isrealienii de origine română o au cu bucătăria copilăriei lor. Totul este învăluit în multă nostalgie. De multe ori, preparatele bunicii sau ale mamei definesc asumarea originilor românești. Venirea din România este percepută în Israel ca un „val de alyiah care a avut loc în liniște”, pentru că mulți dintre cei care au venit în Israel din ţară, dorind să se integreze cât mai bine în societatea israeliană, nu au transmis copiilor sau nepoţilor cunoștințele de limba română şi astfel, pentru generații întregi, mâncarea românească a devenit singura asociere cu moștenirea culturală a familiei venite din România.

Evenimentul dedicat gastronomiei, din cadrul seriei „Cafeneaua Românească” online a avut loc în iulie 2020, în limba ebraică, prin transmiterea pe pagina oficială de Facebook a ICR Tel Aviv și pe canalul oficial de Youtube al institutului şi urmează să continue.

Invitatul ediției a fost chef Daniel Katz din Israel. Însuflețit de pasiunea pentru bucătăria românească și inspirat de rețetele pregătite de bunica sa, Fani, chef Katz a urmat cursurile de gastronomie ale Colegiului Hadassah din Ierusalim și are o carieră în domeniu, în ciuda opoziției inițiale întâmpinate din partea familiei evreiești tradiționale din care făcea parte, pentru care meseria de bucătar nu era văzută ca una dintre profesiile acceptate. Pe parcursul periplului gastronomic de-alungul căruia şi-a purtat spectatorii, chef Katz şi-a amintit de gusturile copilăriei, colțunașii fiind una dintre mâncărurile preferate, pe care obișnuia să le pregătească bunica paternă, Fani, una dintre fondatorii așezării Beit Gamliel, înființată în 1949 de către supraviețuitori ai Holocaustului din România, Cehoslovacia, Ungaria și Africa de Nord.

Alte proiecte vizează o serie de evenimente culturale desfăşurate on line, în colaborare cu Asociaţia Scriitorilor şi Jurnaliştilor de limbă Idiş din Israel care au menirea să surprindă apropierea celor două culturi. Dov Seltzer (compozitor şi dirijor israelian, originar din România, laureat al Premiului de Stat al Israelului) şi Itzik Manger (poet şi dramaturg evreu de limbă idiş, originar din Bucovina) au fost primii invitaţi. Susţinerea unor filme care au obţinut premii importante la Festivalul Internaţional de Film Documentar DocAvi (unul dintre cele mai bine cotate festivaluri de gen, mai exact, filmele “Colectiv” de Alexander Nanau şi „Acasă. My home” de Radu Ciorniciuc) şi incursiunea, realizată tot on line, în biografia de excepţie a pictoriţei Liana Saxone Horodi, originară din România arată că, într-un timp deloc temperat, aşezat sub semnul necunoscutelor şi al temerilor, Institutul Cultural de la Tel Aviv îşi continuă misiunea.

Autor: Lucia Toader

