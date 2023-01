Interzisă acasă, muzica afgană prosperă în diaspora

Muzicienii care au fugit de talibani au primit o nouă viață în străinătate, scrie The Economist .

Formația „Heart of Afghanistan” / FOTO: American Voices

Ultima dată când Ahmad Fanoos a cântat în Afganistan a fost la o nuntă somptuoasă în august 2021, cu câteva zile înainte ca America să se retragă din războiul de 20 de ani împotriva talibanilor. Cântăreț cunoscut și fost jurat al emisiunii „Afghan Star” - echivalentul „American Idol” -, Fanoos a primit un bilet în care i se spunea că este un necredincios. El nu era străin de amenințări; acestea îl însoțiseră în ascensiunea sa artistică, determinându-l să își trimită soția și trei dintre copii în străinătate. Ahmad Fanoos a decis să plece la o săptămână după ce talibanii au cucerit Kabulul.

De atunci, militanții au interzis cea mai mare parte a muzicii, alături de alte tipuri de divertisment. Ca urmare, scena muzicală incipientă care s-a dezvoltat după ce America i-a înlăturat pe talibani în 2001 s-a risipit. Posturile de radio locale nu mai difuzează programe de muzică afgană. Emisiuni precum „Afghan Star” nu mai sunt difuzate la televiziune. Muzicienii care mai sunt încă acolo își ascund instrumentele - cele pe care talibanii nu le-au distrus deja.

Dincolo de granițele sale, totuși, muzica complexă și variată a Afganistanului continuă să trăiască, datorită artiștilor din diaspora, cum ar fi Ahmad Fanoos.

Acesta a sosit în America în octombrie 2021, reunindu-se cu fiii săi Elham și Mehran. Acum cântă împreună sub numele Heart of Afghanistan. Spre deosebire de tatăl lor, care este autodidact, copiii s-au format în muzica clasică occidentală. Elham este un pianist desăvârșită, cu un master în interpretare pianistică. Mehran a câștigat o bursă pentru a studia interpretarea la vioară la o universitate din Indiana. Trioul - plus încă un interpret care cântă la tabla, o pereche de tobe - a început al doilea turneu în America în ianuarie, cu ajutorul American Voices, o organizație non-profit.

Repertoriul lor include cântece care au fost pe placul mulțimii la Kabul. Este un amestec divers, deoarece Afganistanul are o istorie muzicală bogată. Imperiile și culturile care au străbătut Asia Centrală și de Sud au modelat cântecele sale: de exemplu, se crede că budismul și instrumentele grecești antice au influențat primele melodii populare afgane.

Spectacolul familiei reflectă această fuziune culturală. Fanoos senior cântă cântece populare din secolul al XIX-lea, melodii patriotice, balade romantice și ghazal, o formă poetică străveche de cuplet. Compoziția lor include versuri de Rumi, un poet sufi din secolul al XIII-lea care s-a născut în Afganistanul de astăzi. Frații își acompaniază tatăl la pian și vioară, adăugând sunete noi prin schimbarea instrumentelor tradiționale cu cele occidentale. Armoniile și acordurile auzite în mod obișnuit în canonul occidental adie prin cântecele lor, explică Elham.

Ahmad Sarmast, care a fondat în 2010 Institutul Național de Muzică din Afganistan (ANIM), o școală de muzică, spune că îndemânarea lui Elham și a lui Mehran face ca interpretarea celor de la Fanoos să fie deosebit de plăcută de ascultat. Sarmast salută ruptura lor cu tradiția, considerând-o ca făcând parte dintr-un model: generații de artiști afgani au emigrat și au continuat să încorporeze în lucrările lor sunetele din patria adoptivă. Muzicienii au părăsit Afganistanul în anii 1980 pentru a scăpa de limitările impuse de guvernul socialist. Un alt exod a avut loc în anii 1990, după ce talibanii au preluat puterea și au luat măsuri drastice împotriva muzicii. În California, o generație de afgano-americani a introdus clape în cântecele lor. Ei au mărit ritmul și volumul pentru ca oamenii să poată dansa pe ele, scrie John Baily în cartea sa „Războiul, exilul și muzica din Afganistan”.

Muzicienii afgani dovedesc că tragedia poate duce la reînnoire. ANIM, care s-a închis la scurt timp după ce talibanii au intrat în Kabul, se află acum în Portugalia. Aproximativ 273 dintre membrii săi și familiile lor au primit azil. Elevii susțin concerte în întreaga Europă și invită tineri muzicieni portughezi să se alăture orchestrelor lor. În Marea Britanie, compozitorii afgani exilați vor debuta în iunie cu Orchestra Filarmonicii din Oxford.

