Interviu cu fizicianul Gerard Mourou, iniţiatorul proiectului ELI EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În interviul din 2016, fizicianul Gerard Mourou a povestit cum a fost aleasă România pentru construirea laserului de la Măgurele: „Acum 30 de ani am inventat o tehnologie folosită practic în toate laserele din lume, o tehnologie de amplificare prin care lumina laserului să fie foarte, foarte intensă. Am fost în Statele Unite timp de 30 de ani, apoi m-am stabilit înapoi în Franţa. La un moment dat, Comisia Europeană era în căutarea unui mare proiect ştiinţific. Am propus atunci acest proiect de creare a unei Infrastructuri pentru Lumina Extremă, ELI. În 2005, 2006. România are o tradiţie în fizica nucleară, sunteţi foarte puternici în domeniu şi sunteți foarte respectaţi în lume, şi ne-am gândit că am putea studia pentru prima oară fizica nucleară cu ajutorul laserilor de foarte mare intensitate".

Să ajungi acolo unde este laserul de la Măgurele nu-i deloc simplu. Echipa de filmare a trebuit să urmeze o procedură strictă. Nici măcar o singură scamă nu trebuie să ajungă în camera laserului. Un fir de praf poate crea daune uriaşe.

„Puterea impulsului pe care îl dă acest laser este de 1000 de ori mai mare decât puterea generată într-un moment de toate reţelele electrice mondiale - la un loc. Este de un milion mai mare decât energia generată de o centrală nucleară. Această putere fenomenală este produsă numai pentru un interval de timp extrem de scurt. Îl numim o femtosecundă", spunea fizicianul.

Potrivit profesorului Gerard Mourou, laserul poate fi cheia unor probleme până acum de nerezolvat - dar nu prin forţa distructivă pe care o ştim din filme. Fizicianul a vorbit şi despre terapia cu protoni - un tratament eficient împotriva cancerului:

„Este o metodă prin care se ajunge la tumoră fără să fie afectate ţesuturile sănătoase, protonii ajung înăuntru dar nu afectează partea sănătoasă. Deocamdată este extrem de scumpă pentru că instalaţiile sunt enorme".

ŞTIRILE ZILEI