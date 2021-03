Interviu cu părintele Dosoftei Andrei, preot în Scoția: În Marea Britanie, preoţii lucrează în IT, construcţii, inginerie, livrări, depozite etc. În prezent, eu lucrez în livrări

Părintele Dosoftei Andrei, preot în Scoția

Părinte, cum v-aţi integrat în societatea britanică?

Pr. Dosoftei Andrei: Prima experienţă cu scoţienii a fost interesantă. Ţin minte că, mergând într-un supermarket cu soţia, oamenii se uitau la mine destul de rezervaţi; nu ştiau cum să mă catalogheze: nu puteam fi catolic pentru că aveam soţie, evreu, la fel, pentru că nu aveam perciuni, musulman nici atât pentru că era sesizabilă crucea, iar pastor nu, pentru că nu aveam reverendă. Eram o specie “nouă”. Am descoperit apoi că termenul de ortodox nu este prea răspândit. Când vine vorba de culte, marea majoritate a oamenilor ştiu de Protestant Church sau de Catholic Church.

În Marea Britanie preoţii lucrează în IT, construcţii, inginerie, livrări, depozite etc. Eu am lucrat ca ospătar, ca infirmier în asistenţă socială privată, în construcţii, în administraţie, în traduceri, iar în prezent lucrez în livrări. Fără un loc de muncă nu te poţi întreţine. Nu e uşor să fii tată, preot şi angajat însă situaţia o impune şi preotul trebuie să facă faţă.

Din punct de vedere legal, preotul este protejat şi se poate implica în diferite probleme ale comunităţii din care face parte. El se confruntă, indirect, cu problemele oamenilor. De aceea noi, în Nord-Estul Scoţiei colaborăm foarte bine atât cu autorităţile române cât şi cu cele scoţiene. Uneori merg la Poliţie (fie să traduc, fie să recuperez pe cineva), uneori la Primăria oraşului pentru a evita evacuarea pe nedrept a unor oameni sau să le ofer recomandări pentru diferite locuri de muncă etc. În general, cuvântul unui lider spiritual are o reputaţie bună şi cântăreşte destul de mult înaintea autorităţilor locale. Desigur, nu putem nega faptul că, în anumite situaţii, se simte laicitatea statului, însă acelaşi stat garantează libertatea religioasă şi protejează împotriva discriminării.

Să fii preot în diaspora aduce multe provocări. De multe ori eşti pus în faţa unor situaţii neobişnuite şi dificile, dar trebuie să ai mereu tăria de a-i odihni pe oameni când au nevoie de sprijinul Bisericii.

Care este povestea parohiei în care slujiţi?

Povestea parohiei noastre a început în noiembrie 2009, atunci când părintele Marcel Oprişan a săvârşit primele slujbe în acest oraş. Ulterior, misiunea pastoral liturgică a fost continuată de părintele Gabriel Hlade până în 2014, când am fost numit paroh al acestei comunități. De atunci şi până acum numărul enoriaşilor a crescut foarte mult (în ianuarie 2014, românii au primit drept de lucru).

Pe data de 15 decembrie 2020, parohia noastră a reuşit să cumpere o biserică în oraşul Dundee. Contextul în care ne aflăm impune desfăşurarea activităţilor liturgice cu porţile închise, slujbele săvârşite fiind transmise online. Sperăm ca, odată cu trecerea acestei perioade, să ne reluăm activităţile obişnuite şi să adaugăm altele.

Care este situaţia românilor din Scoţia după Brexit?

Situaţia Comunităţii din Aberdeen nu s-a schimbat deocamdată. Dacă oamenii au aplicat pentru rezidenţă (temporară sau permanentă), drepturile lor la muncă, la educaţie, la sănătate nu sunt îngrădite. Problema apare la cei ce doresc să vină în Marea Britanie de acum înainte, pentru că ei nu se încadrează în EU Settlement Scheme. Dacă eşti deja aici, şi poţi dovedi că ai lucrat şi ai stat în Marea Britanie, nu ar trebui sa fie probleme. Ceea ce se observă este faptul că oamenii din Comunitate sunt foarte diferiţi în abordarea acestor cerinţe legislative. Cred că adevăratele efecte ale Brexit-ului vor începe din septembrie, anul acesta.

Ce proiecte aveţi?

În primul rând, ne dorim să finalizăm amenajarea bisericii nou achiziţionate. Un alt proiect este acela de a continua ajutorarea oamenilor în această perioadă dificilă. Incepând cu luna martie 2020, adică de la debutul pandemiei, parohia noastră s-a implicat activ în viaţa oamenilor deveniţi dependenţi de ajutor. Nu în ultimul rând ne propunem achiziţionarea unui locaş de cult şi în oraşul Aberdeen.

Printre partenerii noştri se numără Ambasada României în Marea Britanie, prin Consulatul General de la Edinburgh (pe probleme legislative, de repatriere, de semnalare a cazurilor grave, etc.), Scottish Government - Guvernul Scoţian (mai ales în contextul acesta al Brexitului şi al problemelor generate de necesitatea încadrării cetăţenilor români într-una din formele de rezidenţă), GREC (Grampian Regional Equality Council - pe probleme de disciminare şi bullying), Asociaţia Scot-Ro (pe evenimente destinate comunităţii româneşti), Parohiile Ortodoxe din Glasgow şi Edinburgh, diferite firme private sau alte organizaţii Non Guvernamentale ş.a. Lista poate continua. Biserica este şi trebuie sa fie un sprijin pentru toţi cei ce au nevoie de ajutor şi, de asemenea, trebuie să contribuie activ la menţinerea, promovarea şi protejarea drepturilor, valorilor şi identităţii noastre româneşti.

Un interviu realizat de Lucia Toader

