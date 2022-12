Interviu cu ministrul austriac de Interne | Reporter: “România este supărată de abordarea Austriei”. Gerhard Karner: “Și eu sunt supărat”

Gerhard Karner / FOTO: Foto: Robert Newald

“Am votat împotriva admiterii Bulgariei și României pentru că Schengen nu funcționează în acest moment, altfel nu am avea 75.000 de imigranți neînregistrați în Austria. Am sugerat amânarea aderării și votarea din nou în septembrie, de exemplu. După această perioadă poți vedea dacă s-a întâmplat ceva, dacă măsurile anunțate de Comisia UE au fost dublate de fapte. Hârtia are răbdare, acțiunea este important”, a declarat Karner.

“Dar doar o minoritate dintre persoanele care solicită azil în Austria vin prin România - majoritatea prin Serbia și Ungaria. România este supărată de abordarea Austriei”, i-au amintit jurnaliștii ministrului austriac.

“Și eu sunt supărat. Sunt supărat pe procedură, ca actele juridice au fost puse pe masă, practic, peste noapte. De mai bine de un deceniu se discută că Schengen ar trebui extins. Și acum vine brusc, fără a pregăti populația pentru ceea ce va aduce asta: E mai multă siguranță? Sunt mai multe riscuri?”, a răspuns Gerhard Karner.

Ministrul austriac de Interne a fost întrebat dacă evaluarea României și Bulgariei ar fi arătat diferit dacă nu ar fi urmat alegeri în Austria (29 ianuarie), foarte importante pentru partidul său OVP.

“Nu are legătură una cu cealaltă. Avem cel mai mare număr de refugiați din 1956. De fapt, migrație ilegală, pentru că știm că majoritatea sunt refugiați economici. Nu pot ignora asta. Și indiferent dacă sunt alegeri sau nu, sunt lucruri de care trebuie să mă ocup ca ministru”, a spus Karner.

