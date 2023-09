Intervenție la o stație GPL din sectorul 3. Prefectul Capitalei: Au existat scurgeri de la o supapă de supraplin, dar au fost oprite. Reprezentații ISU au spus că nu existat pericol de incendiu sau explozie

Alerta a fost dată printr-un apel la 112, iar cei care locuiesc în zonă au spus că au simțit miros de gaz. Reprezentații ISU au precizat că nu a fost în niciun moment pericol de incendiu sau explozie.

Prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, a spus că „pericolul fost neutralizat, iar scurgerea a fost oprită”.

ACTUALIZARE Rareș Hopincă, prefectul Capitalei: Staţia despre care vorbim a fost închisă în urmă cu trei zile de către ISCIR pentru că amplasamentul actual nu mai respectă amplasamentul avizat de către această instituţie. După ce staţia a fost închisă nu a mai funcţionat. În cursul serii de sâmbătă s-au înregistrat, însă, anumite scurgeri de gaze de la o supapă de supraplin. Aceste scurgeri au fost oprite într-un termen foarte scurt. În acest moment nu mai există niciun pericol la faţa locului şi se aşteaptă o companie specializată pentru a transvaza gazul rămas în acel rezervor. Cel mai propbabil a fost un apel la 112 sau un apel din partea proprietarului staţiei.

Ana Covașniuc, ISU București: Am avut cinci autospeciale când am avut scăpări de gaze, când am acţionat pentru evacuarea zonei și a populaţiei pe o rază de 100 de metri pentru siguranţa acesteia, până la remedierea situaţiei. De asemenea, am acţionat şi cu o perdea de apă pentru răcire, s-a montat un robinet de siguranţă peste robinetul iniţial care avea scăpări de gaze. În urma măsurătorilor, nu mai există scăpări de gaze, la faţa locului mai rămân două autospeciale de stingere, din cele cinci, până la finalizarea operaţiunii de transvazare a gazului.

Se va menține un perimetru de siguranță pe o rază de 100 de metri, până când încărcătura din stația GPL va fi transvazată.

ACTUALIZARE Stația a fost închisă în urmă cu trei zile de către ISCIR pentru că amplasamentul actual nu mai respecta amplasamentul avizat de către această instituție.

După ce stația a fost închisă nu a mai funcționat.

În cursul serii s-au înregistrat anumite scurgeri de gaze de la o supapă de supraplin. Aceste scurgeri au fost oprite într-un termen foarte scurt, iar acum nu mai există nicun pericol.

Populaţia, evacuată pe o rază de 100m, până la remedierea situaţiei.

Se acţionează cu perdea de apă asupra buteliei.

La fața locului a fost direcționat un echipaj din cadrul SIEv pentru măsuri de siguranță.

Se intervine cu 5 autospeciale de stingere. Misiunea este în dinamică.

