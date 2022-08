Internetul gratuit prin sateliții Starlink ai companiei SpaceX a devenit disponibil în Republica Moldova

Starlink este o constelație de sateliți construită de SpaceX pentru a oferi acces la internet prin satelit. Aceasta are până în prezent o constelație de peste 500 de sateliți pe orbită .

Anterior, Comisia pentru Situații Excepționale anunța că a oferit companiei SpaceX, a lui Musk, dreptul de prestare a serviciilor de internet, prin derogare de la procedura obișnuită de acreditare, dată fiind situația deosebită.

Starlink is now live in Moldova → https://t.co/slZbTmHdml