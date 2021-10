Întârzie dotările polițiștilor pentru verificarea certificatului verde. Și legislația este neclară

Certificatul de vaccinare sau, în funcție de incidență, dovada unui test negativ, reprezintă biletul de intrare în restaurante, cluburi ori cinematografe. Personalul din astfel de locații scanează codul QR de pe respectivele documente. Însă, dacă documentul are sau nu legătură cu persoana care îl prezintă poate fi stabilit doar de polițiști. Doar că neclaritățile din lege îi pune pe polițiști într-o situație dificilă.



ADRIAN CUCULIS, avocat: “Avem o frântură de logică juridică - dacă s-ar dori aplicarea unei amenzi, aceasta s-ar aplica celui care organizează activitatea în spațiul respectiv, adică celui care poate să verifice realmente certificatul verde, adică patronul restaurantului, care, la rândul său, nu are posibilitatea să verifice buletinul.''



Patronii de restaurante spun că au mijloace limitate cu care pot doar să stabilească dacă cei care le trec pragul au sau nu un certificat de vaccinare.



CORINA TENGHER, patroană restaurant: "Cu un telefon scanăm codul care ne oferă niște informații pe care nu avem cu să le verificăm și pur și simplu dacă aplicația nu îmi spune QR cod invalid, clientul e liber să ia loc la masă. Practic poate să intre oricine care este capabil să își cumpere un fals sau să ceară unui prieten un cod".



Și tocmai pentru că legea poate fi încălcată e nevoie de controlul polițiștilor. Numai că oamenii legii se plâng nu doar de lipsa dotărilor, dar și de legislație.



Mihai Zlat, SNPPC: "Nu avem mijloacele necesare, nu avem tehnica cu care să le verificăm şi nu există nicio securitate cu care să verificăm certificate cu telefoanele poliţistilor. Noi nu putem să stabilim dacă respectivul certificat este falsificat sau nu, dar putem stabili dacă este al persoanei care îl prezintă.''



Sindicaliștii din poliție sunt nemulțumiți și de faptul că o persoană, aflată într-un restaurant sau club, poate refuza să prezinte polițiștilor certificatul, pe motiv că a fost deja verificat la intrare.



COSMIN ANDREICA, președintele sindicatului Europol: "Dacă polițiștii pătrund în acel restaurant, persoana are obligația de a se legitima, însă nu mai are obligația de a prezenta certificatul pentru a fi scanat. Această obligația există, conform hotărârii de guvern, doar față de angajații restaurantului''.



La toate aceste scăpări ale legii se adaugă lipsa telefoanelor mobile de serviciu autorizate cu care polițiștii să controleze certificate verzi. Cele opt mii de astfel de aparate necesare nu au fost încă achiziționate.

