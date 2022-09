Întâlnirea președintelui Iohannis cu românii din SUA: ”O punte extraordinar de importantă între România și SUA sunteți dumneavoastră” |”România are tot timpul un loc foarte special în inima noastră.”

Războiul din Ucraina și situația de securitate de la granițele României îî preocupa și pe românii din SUA, chiar dacă se află la mare distanță. Ei sunt îngrijorați pentru familiile din țară, pentru România, cu care toți păstrează legătura și în care cei mai mulți revin an de an.

Președintele Klaus Iohannis le-a vorbit despre felul în care România a ajutat Ucraina de la începututl războiului, de la sprijinul pentru refugiați până la eforturile României pentru a facilita exportul de cereale din Ucraina.

Șeful statului a insistat pe importanța crucială a parteneriatului stategic româno-american și a statului de membru al NATO pentru securitatea României.

Klaus Iohannis le-a mulțumit românilor pentru sprijinul acordat parteneriatului româno-american, pentru susținerea aderării la NATO.

Pe coasta de vest a Statelor Unite traiește una din cele mai vibrante și interesante comunități din diaspora romanească: mulți tineri, emigrați după 1990, cu calificari înalte în cariere impresionante.

”Sunt încă atașată de țară, familia părinții sunt toți acolo și sunt mandră să fiu româncă”

”Sunt CEO ul unei companii, un start up. Am colaborat cu firme din România, niște agenții de dezvoltare de aplicații de mobil. România are tot timpul un loc foarte special în inima noastră.”

”Sunt președinta comunității românești din nordul Californiei de la Casa Română. Îi aducem pe toți artiștii români care vor să vină și să aducă un pic din cultura romanească direct din țara noastră aici.”

Paradoxal, integrarea reusită în societatea americană și succesul profesional fac mai dificilă închegarea comunității și păstrarea legăturii cu țara. Dar dorința de implicare există.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA - Știm cu toții că momentul care i-a facut pe români să se adune în jurul unui obiectiv a fost la începutul anilor 2000, românii americani, pentru integraea în NATO și atunci au trimis peste 160 de mii de scrisori congresmanilor în care le-au spus de ce România e important să fie parte NATO. Credem că visa Waiver este un moment în care s-ar putea aduna.

La San Francisco au venit si lideri ai comunitatilor romanesti din alte zone ale Statelor Unite. Între ei, si romanul cu cea mai înaltă funcție în politica americană.

Liderul majorității din Camera Reprezentanților, statul Arizona: Pe mine mă interesează foarte mult cum se dezvoltă statul Arizona, un stat care crește foarte mult. Acum este statul în care oamenii se mută cel mai mult. Mi s-a parut că avem șansa să facem lucruri mari și bune.

Klaus Iohannis: Zona economică din Parteneriatul strategic s-a dezvoltat foarte mult în ultima vreme. O punte extraordinar de importanta între România și Statele Unite ale Americii sunteți dumneavoastră și vă mulțumesc!

Presedintele Klaus Iohannis își va încheia vizita la San Francisco cu o întâlnire cu mai mulți antreprenori români din Silicon Valley.

ŞTIRILE ZILEI