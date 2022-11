Institutul pentru Studiul Războiului: Oficialii ruși se pregătesc pentru și mai multe eforturi de mobilizare

Surse rusești discută intens pe Telegram despre indicatorii unui al doilea val de mobilizare. A fost postată și o fotografie cu o convocare primită de un cetățean din Sankt Petersburg care a fost chemat la unitate în ianuarie 2023, în ciuda anunțului lui Vladimir Putin potrivit căruia mobilizarea parțială s-a încheiat pe 31 octombrie.

Bloggeri militari naționaliști ruși au indicat că o mobilizare generală va începe în decembrie sau ianuarie.

O instituție rusă independentă a publicat pe 18 noiembrie o investigație care arată că structurile și întreprinderile de stat continuă să își pregătească angajații pentru mobilizare, trimițându-i la diferite programe de formare și cursuri educaționale legate de mobilizare.

Un alt canal rus a remarcat că Tribunalul militar al garnizoanei Odintsovo din regiunea Moscova a confirmat continuarea mobilizării. Instanța ar fi acuzat un soldat mobilizat că și-a bătut comandantul pe 13 noiembrie, "în timpul îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu militar sau în legătură cu îndeplinirea acestor îndatoriri în perioada mobilizării", ceea ce indică faptul că instanța funcționează conform legii, deci mobilizarea continuă.

Mai mult, Kremlinul a indicat că președintele rus Vladimir Putin nu are nevoie să semneze un decret care încheie oficial perioada de mobilizare.

Între timp, forțele ruse continuă operațiunile defensive pe malul estic (stâng) al râului Dnipro din regiunea Kherson, în timp ce forțele ucrainene continuă să lovească grupările de ocupație de la sud.

Forțele Moscovei se bazează pe liniile logistice din sud, în special pe cele care leagă Melitopol de Crimeea, pentru a-și putea continua aprovizionarea trupelor.

Moscova pierde teren și la nivel discursiv. Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că forțele sale au capturat localitatea Optyne, situată la 4 km sud-vest de Avdiivka. Doar că anunțul vine la două zile după ce autoritățile pro-ruse ale autoproclamatei republici Donețk au pretins că forțele sale au capturat așezarea.

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ft pic.twitter.com/E4aKmzGWjI