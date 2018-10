România va produce iar vaccinuri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De anul viitor, Institutul Cantacuzino va produce din nou Polidin. Ce măsuri urgente au mai fost anunțate azi, vedeți în scurt timp.

Din 2011 și până în prezent nu s-a mai angajat în cercetare, în Institutul Cantacuzino. Ba, mai mult, am avut o dinamică a plecărilor din sistem aproape dramatică. Cert este că în 2018 ne ducem la 19 cercetători pe care îi încadrăm până la finele anului. Anul viitor începem producție pe anumite segmente. O să revenim în piață cu Polidinul și începem să pregătim personalul pentru aria de vaccin gripal. Încercăm ca într-un termen foarte scurt să readucem la viață o instituție pe care am preluat-o aproape in ruină, a spus ministrul Mihai Fifor

