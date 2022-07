Oprescu nu va fi extrădat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

UPDATE Într-un răspuns pentru TVR Info, Ministerul Justiției (MJ) susține că a adus din nou în discuție problema condamnaților fugari la ultimul Consiliu JAI, de la Praga, mai concret "împrejurarea că unii condamnați penal definitiv pentru fapte de corupție în România găsesc „portițe legale” în legislația străină, pentru a se sustrage executării pedepsei în unele state membre ale UE". În plus, MJ a pus recent în dezbatere publică un proiect de „lege pentru fugari”, prin care s-ar descuraja acest fenomen.

"Una dintre explicațiile unor abordări diferite din partea unor instanțe străine este neîncrederea în deciziile instanțelor române, creată de persistența Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), particular doar două State Membre ale UE, alături de Mecanismul ”Rule of Law” valabil pentru toate Statele Membre ale UE. Iată încă un motiv în plus pentru a ne concentra eforturile pentru realizarea obiectivelor MCV, iar adoptarea în următoarea sesiune parlamentară a legilor Justiției este obiectivul esențial în acest sens!”, a declarat ministrul Justiției.

Curtea de Apel din Atena a hotărât, joi, 21 iulie că Sorin Oprescu nu va fi extrădat din Grecia.

Fostul primar al Bucureştiului rămâne liber în Grecia.

Magistrații eleni au apreciat că Sorin Oprescu nu ar avea parte de condiții decente în închisorile din România, dacă va fi extrădat şi nu se va putea trata pentru bolile de care suferă, diabet şi alte boli asociate.

Oprescu va rămâne în Grecia pe perioadă nedeterminată, dacă procuratura elenă nu va face apel la această decizie.

Condamnat în România la 10 ani și 8 luni

Sorin Oprescu a fost prins în Grecia și arestat în vederea extrădării. Într-un final, instanța a decis să îl elibereze pe cauțiune. Curtea de Apel București îl condamnase pe Oprescu la 10 ani și 8 luni de închisoare.

Fostul edil a trebuit să plătească o cauțiune de 5.000 de euro și a fost obligat să se prezinte la poliţie de două ori pe lună.

Potrivit DNA, de la finalul anului 2013, Sorin Oprescu a condus un grup infracţional organizat, constituit de directorul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Bogdan Cornel Popa, care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipalităţii. În septembrie 2015, Sorin Oprescu a fost reţinut şi arestat preventiv. Pe 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuinţa sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său, Bogdan Popa, bani care ar fi provenit, conform DNA, din acte de corupţie.

