An de an, în preajma comemorării Reginei Maria, sute de copii sunt invitați la Palatul Elisabeta și sunt premiați pentru creațiile lor este vorba despre basme, artă digitală şi pictură.

Anul acesta se împlinesc 84 de ani de când a murit Regina Maria, care a pictat şi ne-a lăsat basme minunate.

Prof. Daniela Calafeteanu, organizatorul concursului "Basmele Reginei Maria": Urmărește elemente folcloriste românești, basmele se petrec în sate, seamănă cu Andersen.

Inspiraţi de regina României, mai mulţi elevi au participat la Concursul Internațional de creație originală „Basmele Reginei Maria". Au scris şi au pictat, unii dintre ei chiar şi digital, iar lucrările lor au fost publicate într-o carte şi într-un album de artă.

Ana, elevă premiantă: Eu mi-am dorit foarte mult să am o lucrare care sa fie publicată.

Corina, elevă premiantă: Am scris, am vrut neapărat ca şi ceilalţi oameni să vadă ce imaginaţie au copiii din ziua de astăzi şi că stăm pe telefoane nu e singurul lucru pe care îl facem.

Indra, elevă premiantă: Eu am luat premiul I și m-am pictat propriul portret. Am fost foarte fericită, nu mă așteptam să apar la televizor și să iau premiul I.

Tiberiu, elev premiant: Am luat premiul I la artă. Am pictat un castel, a fost imaginația mea. Am simțit că sunt un mare artist.

Ioana Fluerașul, organizator concurs artă plastică: Au publicat lucrările într-un album de artă, au fost participanți din Turcia, Franța, Letonia, Suedia, Bulgaria.

Alteța Sa Regală Principesa Sofia, strănepoata Reginei Maria: Adresez felicitari elevilor căștigători pentru că au ales scrisul și pictura ca modalitate de a-și exprima creativitatea și sunt sigură că frumoasele lor opere de artă vor fi o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare.

Concursul Internațional „Basmele Reginei Maria" se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Principelui Radu şi se desfăşoară de 15 ani. Poate participa orice elev din ţară sau din străinătate.

