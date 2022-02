Inspiră România | Pot fi oprite arderile ilegale? Octavian Berceanu: „Valoarea business-ului la negru cu deșeuri în România este de peste un miliard de euro”

“În Sintești și în alte câteva zeci sau sute puncte din România, avem un proces tehnologic, o industrie îngropată care produce foarte multă poluare. Vorbim de fenomenul importurilor de mașini second-hand. România importă undeva la 1.000 de mașini pe zi, iar câteva sute dintre aceste mașini sunt dezmembrate zilnic. Fierul pleacă, de obicei, spre export. Nouă ne rămâne sute, mii de tone de deșeuri din dezmembrări auto. Sunt de 4.500 de ori mai toxice prin ardere decât lemnul. (...) Produs daune enorme sănătății oamenilor”, a explicat Gabriel Brceanu.

Cum procedăm când suntem martori la arderi ilegale de deșeuri?

Octavian Berceanu: “O sesizare către Garda de Mediu și să sune la 112. Populația ar trebui să fie activă să nu lase totul la latitudinea autorităților. (...) Avem o mare problemă că autoritățile statului nu sunt proactive, nu merg să desfacă acest angrenaj infracțional. Chiar eu am primit un răspuns la o sesizare în care am și postat filmarea în timp real a unui incendiu, iar Garda de Mediu a răspuns că este vorba de niște grătare”.

Cât de toxic este aerul pe care îl respirăm?

Poluarea produsă de state şi companii provoacă mai multe decese la nivel global decât pandemia de COVID-19, se arată într-un raport de mediu al ONU publicat marţi, cerând o „acţiune imediată şi ambiţioasă” pentru a interzice unele substanţe chimice toxice. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitală, a explicat care este efectul poluării asupra organismului.

“Poluarea nu determină o anumită boală. Este responsabilă de apariția și degradarea mult mai rapidă a multor afecțiuni. Cel mai important organ afectat de poluare este plămânul. Când particulele de materie sunt foarte mici, ele pot ajunge în sânge și să afecteze alte organe vitale. În ultimii 10 ani, la Institutul Marius Nasta s-a constatat o creștere a afecțiunilor obstructive. Când vorbim de poluare, vorbim o scădere a calitații viață, de scurtarea duratei de viață, nu neapărat de mortalitate. (...) Aparatul respirator al copiilor este în continuă dezvoltare până la șapte ani. Orice noxă care ajunge în plămânii lor poate duce la apariția unor reacții de tip alergic. La adulți, lucrurile se cumulează și simptomatologia apare undeva după 40 de ani, deoarece apare consecutiv îmbătrânirii fiziologice a organismului, dar care se realizează mult mai rapid. (...) Din păcate, este o creștere a numărului de cancere pulmonare ”, a precizat dr. Beatrice Mahler.

Arderea deșeurilor, o afacere?

Octavian Berceanu spune că valoarea afacerii la negru cu deșeuri ajunge la un milliard de euro în România.

“Vă dau un exemplu: valoarea celor cinci tone de cupru pe care le-am confiscat dintr- dubiță este de 30.000 de euro. O dubiță care circula pe o stradă din Sintești. Valoarea business-ului la negru cu deșeuri în România este de peste un miliard de euro. Suficienți bani care ajung la decidenți politici. (...) Tocmai am participat la un astfel de eveniment, în care am găsit 10 autobuze, care urmau să fie dezmembrate, resturile arse și autobuzele duse la fier vechi. Instituțiile statului, Poliția Română și Garda de Mediu au facilitat infracțiuni, avem dovezi filmate. A doua zi când am fost să confiscăm autobuzele, a mai rămas unul din 10”, a afirmat Gabriel Berceanu.

