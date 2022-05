Inspiră România | Biologul Alexandru Stermin: Noi, cu toate câte sunt, suntem Lumea. Să nu mai punem presiune pe planetă

Alexandru Stermin este biolog, dar a terminat şi teologia, apoi s-a apucat de filosofie. La doar 37 de ani, a păşit pe cinci continente până acum şi are planuri mari pentru viitor. Ce a văzut şi ce a aflat în timpul aventurilor sale, ce a simţit, ce a învăţat despre oameni şi planetă a povestit la emisiunea „Inspiră România”, la TVR 1.

Ultima sa călătorie a fost în America de Sud, în Pantanal, cea mai mare mlaştină din lume.

„Parcă am ajuns în ziua cea dintâi. Era atât de multă viaţă acolo. E un loc ferit de oameni”.

Alexandru Stermin recunoaşte că prezenţa omului face, pe alocuri, mult rău naturii. A întâlnit în expediţiile sale păduri defrişate, chiar zone din arii protejate şi braconieri.

Una dintre întrebările şi fricile sale este „Oare cât vor mai rezista splendorile astea pe lume? Pentru că simt că punem presiune pe ele din toate părţile„

„Fiecare specie de pe planetă, cel puţin dacă este o specie care consumă alte specii, pune presiune pe viaţa din jur. Aşa am fost şi noi. Însă, pe măsură de populaţia a crescut exponenţial, luăm foarte mult din habitatul altor specii şi punem presiune pe ele. Şi, în felul acesta, dispar în fiecare an zeci de specii (…) Am început şi noi să simţi presiunea”.

Alexandru N. Stermin este biolog și explorator. Licențiat în biologie și teologie, a absolvit un masterat în filozofie și un program de formare în psihoterapie pozitivă. Predă la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș‑Bolyai cursuri de anatomia comparată a vertebratelor, etologie, bioetică și ecologie umană. Se implică activ în popularizarea științei și conservarea naturii. A participat la expediții în jungla Americii de Sud și în Siberia, a fost bursier la Universitatea din Greifswald și la Universitatea de Stat din Rio de Janeiro. În 2015 a contribuit la seria „Fauna României” (Păsări), publicată de Academia Română. În 2017 și-a lansat prima carte, „Jurnalul unui ornitolog”, iar în 2021, volumul „Călătorie în jurul omului”. Scrie articole în revistele „Sinteza” și „National Geographic”. În 2021 a primit Premiul de Excelență din partea Universității Babeș‑Bolyai, pentru implicarea culturală și deschiderea spre comunitate, iar în 2022, Premiul de Excelenţă în Educaţie.

