Inspectorul școlar al Municipiului București: Tot mai puțini profesori sunt dispuși să devină directori de școli. Pleacă de la slaba salarizare

Mihaela Neacșu, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar al Municipiului București / FOTO: SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Constatăm ca semnal slab, deocamdată, dar care sper să nu se transforme într-o tendinţă, faptul că din ce în ce mai puţin profesori sunt dispuşi să devină directori de şcoli. Aici ne confruntăm cu cea mai mare problemă în materie de resursă umană. (...) Avem dificultăţi, acolo unde apar posturi libere de directori, în a identifica persoane care să îşi dorească să ocupe această poziţie. Sunt şcoli întregi care nu sunt în măsură să ofere un cadru didactic din interiorul şcolii pentru a conduce şcoala. Suntem astfel siliţi să aducem directori din alte unităţi de învăţământ, ceea ce nu este o situaţie ideală. Important este ca managerul să cunoască bine interiorul şcolii, cu specificul ei, cu personalul ei", a declarat Mihaela Neacşu, într-un interviu acordat Agerpres.



Ea a precizat că IŞMB a organizat recent interviuri pentru 70 de funcţii de director, dar s-au înscris doar 31 de persoane.



"Cred că este o chestiune care pleacă de la slaba salarizare a directorilor. Există situaţii în care un profesor are salariu mai mare decât directorul, dacă are vechime mai mare sau gradaţie de merit şi directorul nu o are. Timpul de muncă al directorului este nenormat. Perioadele în care îşi poate permite concediu de odihnă sunt mult inferioare acelei cifre de 62 de zile pe care le-ar avea, conform legii. Nu are când să le ia din cauza examenelor naţionale şi a tuturor sarcinilor specifice pe care le are de îndeplinit. Misiunea de director a devenit foarte dificilă din perspectiva raporturilor cu cadrele didactice, cu elevii şi cu părinţii", a subliniat inspectorul general.

ŞTIRILE ZILEI