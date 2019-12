INS: Rata anuală a inflației a accelerat la 3,8%. Prețuri în creștere la alimente

Grafic inflație, prețuri, INS

Față de decembrie 2018, creșteri importante au fost înregistrate de prețul cartofilor, cu 20,6%, fructe și conserve din fructe, cu 15,9%, tutun și țigări, cu 7,65%, carne și preparate din carne, cu 5,8%. Combustibilii s-au scumpit cu 5,6%.

Evoluția inflației reprezintă o accelerare a creșterii prețurilor de consum față de octombrie, când inflația a revenit în ținta BNR de 2,5% plus/minus 1%, la 3,4%.

"Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2018 – noiembrie 2019) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2017 – noiembrie 2018), calculată pe baza IPC, este 3,8%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 3,8%", se precizează în comunicatul INS de miercuri.

Creșterea din noiembrie s-a făcut pe fondul majorării cu 4,9% a prețurilor la mărfurile alimentare, cu 2,83% a mărfurilor nealimentare și cu 4,19% a serviciilor. Creșterile de prețuri sunt în raport cu noiembrie 2018.

Rata medie lunară a inflației a fost, la 11 luni ale acestui an, de 0,3%, la fel ca în primele 11 luni din 2018, în condițiile în care cea pentru mărfurile alimentare a fost de 0,4%, cea pentru mărfurile nealimentare de 0,3%% și pentru servicii de 0,4%

Vineri, 8 noiembrie, guvernatorul Băncii Naționale a României Mugur Isărescu a anunțat că este prognozată o rată anuală a inflației de 3,8% pentru finalul acestui an, cu 0,4% sub prognoza din august, și de 3,1% în decembrie 2020, cu 0,3 puncte procentuale sub prognoza precedent și în intervalul țintă al BNR de 2,5% plus/minus 1%.

