INS: Producţia industrială a scăzut în România cu 4,6%, în primele patru luni din 2023

Producţia industrială a României a scăzut cu 4,6%, atât ca serie brută, cât şi care serie ajustată, în primele patru luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2022, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Industrie

Conform statisticii oficiale, în intervalul 1 ianuarie - 30 aprilie 2023, ca serie brută, scăderea producţiei industriale a fost cauzată de activităţile din producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-11,4%) şi din industria prelucrătoare (-3,7%). În schimb, industria extractivă a crescut cu 1,4%.



Totodată, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, producţia industrială s-a diminuat cu 4,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-11%) şi industria prelucrătoare (-4%). În primele patru luni faţă de acelaşi interval din 2022, industria extractivă s-a majorat cu 1,4%.



Datele INS relevă faptul că, faţă de luna aprilie din anul precedent, în aprilie 2023, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 7,1%, ca urmare a rezultatelor înregistrate de industria prelucrătoare (-8%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-4,1%). Pe acest segment, tot industria extractivă a consemnat o creştere de 0,4%, de la an la an.



De asemenea, producţia industrială, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost cu 4,6% mai mică, în aprilie anul curent comparativ cu aceeaşi lună din 2022, ca efect al scăderilor producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-5,4%) şi industriei prelucrătoare (-5,2%). Pe de altă parte, industria extractivă a crescut cu 0,5%.



Analiza comparativă de la lună la lună arată că, în aprilie vs martie 2023, producţia industrială a scăzut, ca serie brută, cu 17,3%, din cauza activităţilor diminuate în cele trei sectoare industriale: industria prelucrătoare (-19,6%), industria extractivă (-5,9%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-5%).



Ca serie ajustată, aceeaşi producţie a scăzut cu 0,8%, urmare a rezultatelor înregistrate în industria prelucrătoare (-3,7%) şi în industria extractivă (-0,5%). La polul opus s-a situat producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cu un salt de 10,7%, în aprilie faţă de martie 2023. Preluare: Agerpres

