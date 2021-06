INS | Managerii estimează o creştere a activităţilor din construcţii, comerţ cu amănuntul şi servicii, în următoarele trei luni

Institutul Național de Statistică - INS / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Conform datelor oficiale, în industria prelucrătoare, ancheta de conjunctură din luna iunie 2021 relevă faptul că managerii preconizează, pentru următoarele trei luni, o creştere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +12%). În această marjă, activitatea de fabricare a băuturilor va înregistra creştere accentuată (sold conjunctural +66%), iar referitor la numărul de salariaţi se estimează o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de +1% pe total industrie prelucrătoare.



În cazul preţurilor, pe acest segment se prognozează un sold conjunctural de plus 18%, în următoarele trei luni.



În construcţii, estimările arată o creştere a volumului producţiei (sold conjunctural +25%), respectiv un sold conjunctural de plus 10% la numărul de salariaţi. În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii, se preconizează o creştere a acestora (sold conjunctural +36%).



Potrivit sursei citate, în sectorul comerţ cu amănuntul, managerii au estimat, pentru următoarele trei luni, o tendinţă de creştere a activităţii economice (sold conjunctural +22%), un volum al comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale în trend crescător (sold conjunctural +14%), respectiv o majorare moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +13%).



De asemenea, managerii societăţilor comerciale sunt de părere că preţurile de vânzare cu amănuntul vor consemna un sold conjunctural de plus 28%.



Estimările din luna iunie 2021 evidenţiază că, pe segmentul cererii de servicii (cifra de afaceri), se va înregistra o creştere în următoarele trei luni (sold conjunctural +17%). Totodată, la numărul de salariaţi va exista un sold conjunctural pozitiv (+7%).



Estimările managerilor arată că preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de creştere moderată (sold conjunctural +9%).

