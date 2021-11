INS: Creştere cu 25,3% a numărului autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, la zece luni

Institutul Național de Statistică / FOTO: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Datele oficiale relevă faptul că, în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2021, au fost eliberate 43.374 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, iar creşteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+1.799 autorizaţii), Sud-Muntenia (+1.622), Nord-Est (+1.123), Vest (+1.020), Centru (+961), Nord-Vest (+929), Sud-Vest Oltenia (+654) şi Sud-Est (+637).



Potrivit sursei citate, la nivelul lunii octombrie a acestui an, se evidenţiază o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+6%) şi o scădere a suprafeţei utile totale (-11,1%), comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.



În profil teritorial, această creştere (+243 autorizaţii) a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (+189 autorizaţii), Bucureşti - Ilfov (+77), Sud - Muntenia (+36), Sud - Vest Oltenia (+24), Vest (+2) şi Sud - Est (+1). Pe de altă parte, scăderi au fost consemnate în regiunile de dezvoltare Nord - Vest (-72 autorizaţii) şi Nord - Est (-14).



Comparativ cu luna octombrie din 2020, în acest an s-a înregistrat o creştere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+14,7%), cât şi a suprafeţei utile totale (+0,04%). În această marjă, această creştere (+91 mp) a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale este reflectată în: Centru (+46.605 mp), Nord - Vest (+13.198), Vest (+5.683) şi Nord - Est (+5.098). În schimb, scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti - Ilfov (-32.865 mp), Sud - Muntenia (-21.057), Sud - Est

(-16.352) şi Sud - Vest Oltenia (-219).



Conform INS, raportat la luna septembrie 2021, în octombrie 2021, s-au eliberat 4.260 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-13%), cu o suprafaţă utilă totală de 909.697 mp (-23,7%). Din acest total, 68,9% sunt pentru zona rurală.



În luna octombrie a acestui an se remarcă o scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-13,2%), în comparaţie cu luna anterioară.



De asemenea, în perioada analizată, s-a consemnat o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (-639), iar în profil teritorial acest trens se reflectă în toate regiunile de dezvoltare: Nord - Est (-137 autorizaţii), Vest (-119), Bucureşti - Ilfov (-108), Nord - Vest (-72), Sud - Vest Oltenia (-60), Centru (-52), Sud - Muntenia (-49) şi Sud - Est (-42).



În ceea ce priveşte autorizaţiile pentru clădiri nerezidenţiale, au fost eliberate 708, în octombrie 2021 (+8,3%), în suprafaţă utilă totală de 259.576 mp (-13,2%). Comparativ cu luna precedentă, în luna octombrie 2021, s-a înregistrat o scădere (-39.457 mp) a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale. Această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti - Ilfov (-32.442 mp), Sud - Muntenia (-14.008), Nord - Est (-8.314), Sud - Vest Oltenia (-3.921), Sud - Est (-3.337) şi Nord - Vest (-1.848).



La polul opus, cu creşteri pe acest segment, se află regiunile de dezvoltare: Centru (+23.165 mp) şi Vest (+1.248).

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI