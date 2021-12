Înregistrarea care a anunțat începutul Revoluției la Timișoara EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Jurnalistul Liviu Tofan, şeful Secţiei de Ştiri a postului de radio de la Munchen, a cumpărat înregistrarea care a contribuit şi ea la declanşarea Revoluţiei în întrega ţară.

Liviu Tofan, şeful Secţiei Ştiri de la Radio Europa Liberă, în decembrie 1989: “Acea înregistrare a avut un impact extraordinar în Romania și pentru mulți ascultători din Romania a fost un semnal de Revoluție. Cred că acel strigat - Azi în Timişoara, mâine în toată ţara -, nu s-ar fi răspândit atât de mult, dacă nu ar fi existat Europa Liberă”.

Liviu Tofan conducea în 1989 secția română de la radio Europa Liberă. În cartea pe care a scris-o despre postul american dedicat Europei de Est povestește cum a cumpărat înregistrarea de la un radio din Austria. Costa 300 de mărci, dar jurnaliştii austriecii au renunțat la jumătate din sumă când au aflat că va fi difuzată direct în România:

“Nu am avut niciun fel de informații și indicii că se pregătește ceva în România. Abia pe 17, duminică dimineața, am avut informații și am dat la ştiri. De teamă să nu fim acuzați că incităm la revoltă, secția centrală de știri a retras acea știre".

Jurnaliştii români din exil au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a transmită începutul Revoluţiei. Chiar din noaptea de 18 spre 19 decembrie. A fost o ediţie specială care a ţinut până dimineaţă

“Nu am mai făcut o astfel de emisiune de la cutremurul din 77. Informațiile au venit prin turiști sau călători care au văzut ce s-a întâmplat la Timișoara, un student grec a relatat la un moment dat că văzuse circa 30-40 deoameni împușcați. Câţiva au putut să telefoneze afară, dar nu exista niciun jurnalist prezent în România să confirme”, povestește Liviu Tofan.

Transmisiile maraton la Europa Liberă dedicate Revoluției au ținut până pe 27 decembrie.

Liviu Tofan: “La București, din 21 și 22 am fost mult mai bine informați, pentru că aici erau ambasadele și prin ele am primit foarte repede informațiile”.

Volumul lui Liviu Tofan despre Europa Liberă are şi un capitol special dedicat atentatului comandat de Ceaușescu și executat de teroristul Carlos Şacalul asupra postului de radio din Munchen, în februrie 1981.

