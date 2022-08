Înot: Fostul campion mondial Jim Montgomery consideră că David Popovici va fi şi mai rapid în viitor

David Popovici

David Popovici a reuşit la Mondialele de la Budapesta să egaleze performanţa reuşită în urmă cu 49 ani de Montgomery, după ce a cucerit titlurile mondiale la 100 m şi 200 m liber.



Americanul, care la 67 de ani participă la curse demonstrative şi continuă să antreneze tineri, s-a arătat convins că Popovici va deveni şi mai bun în viitor, chiar la Olimpiada de la Paris: ''Cu siguranţă ştie că va fi şi mai rapid în viitor. Este un tânăr foarte inteligent. Voi merge la Paris, la Jocurile Olimpice din 2024, şi voi fi cu ochii pe el. Cu siguranţă va fi mai puternic din punct de vedere fizic, aşa a fost şi cazul meu, la 21 de ani înotam cu o secundă şi jumătate mai rapid decât am făcut-o la 18-19 ani. I-am oferit multe sfaturi, îl aşteaptă provocări mari şi sunt convins că el va da 110% din tot ce poate, atât la antrenamente, cât şi în competiţii''.



Jim Montgomery, care are cinci titluri mondiale şi trei olimpice în palmares, a acceptat invitaţia preşedintei Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, de a veni la Bucureşti şi a se întâlni cu noul star al înotului mondial, David Popovici: ''Camelia a fost şefa, ea a organizat totul, mă simt incredibil aici, oamenii sunt extrem de amabili şi ospitalieri. Înainte să vin aici ştiam doar despre povestea Contelui Dracula''.



Montgomery a rememorat alături de Popovici cursele sale din urmă cu 49 ani: ''Sunt multe similarităţi între noi, dar şi câteva diferenţe. Eu eram cu 8-9 luni mai mare decât el atunci când am câştigat medaliile de aur la 100-200. Eram într-o cu totul altă eră a nataţiei atunci, eram în primul an la facultate, înotam cu deţinători de recorduri, David este un erou deja în România, toată lumea îi urmăreşte cursele... Am discutat despre ce îşi doreşte să facă mai departe, despre cum să elimine stresul, cum să se relaxeze''.



Montgomery a discutat şi cu Andrei Rădulescu, omul din spatele performanţelor lui David Popovici, despre care are o părere foarte bună: ''Este un antrenor foarte tânăr şi l-am întrebat un singur lucru: care crezi că este cel mai mare plus acum în nataţie. Mi-a dat un răspuns perfect: am mult mai multă informaţie, am totul pe laptop, ştiu totul despre orice cursă pe care o face David, orice moment al oricărei curse. Acum pot să ajuţi un sportiv mult mai mult decât înainte, tehnologia a ajuns la un nivel incredibil''.



Camelia Potec a apelat la contactele ei din SUA, pentru ca această întâlnire să se poată materializa: ''Având prieteni în SUA am încercat să ajung la această legendă a înotului mondial şi să se cunoască cu David. Am reuşit acest lucru, iar întâlnirea dintre cei doi a fost una incredibilă. Jim a urmărit cursele lui David, a fost emoţionant să-i văd împreună''.



David Popovici se pregăteşte în prezent pentru participarea la Campionatele Europene de înot de la Roma (11-17 august), unde va concura în probele de 100 m, 200 m şi 400 m liber.

