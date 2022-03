La Timișoara a fost pusă în practică o inițiativă unică la nivel național. Mai multe organizații non-guvernamentale, asociații și instituții publice s-au unit sub o umbrelă comună intitulată "Timișoara pentru Ucraina".

Aproape 350 de voluntari și zeci de angajați de la instituții publice sunt pe baricade, zi și noapte, în sprijinul refugiaților care ajung în Timișoara. Dincolo de căldura cu care îi întâmpină pe refugiați, voluntarii de la Centrul de Suport încearcă să le asigure femeilor și copiilor care ajung aici tot ce au nevoie, de la o noapte de cazare până la un loc de muncă și loc la școală pentru cei mici.

Irina a ajuns de câteva zile la Timișoara împreună cu fiica sa. Și-a lăsat la Odesa soțul și restul familiei. La Centrul de Suport "Timișoara pentru Ucraina", a fost întâmpinată cu brațele deschise de voluntari.



Oleg are 31 de ani și este din Cernăuți. A reușit să plece din Ucraina pentru că are și cetățenie română, , iar acum vrea să lucreze că voluntar în centru.



La "Timișoara pentru Ucraina" lucrează peste 350 de voluntari.



Refugiații ucraineni care ajung în Timișoara beneficiază de sprijin. Pe o platforma elaborată de Banat IT sunt trecute toate informațiile necesare, de la locuri de muncă, date privind școlarizarea copiilor și până la apartamente puse la dispoziție pentru refugiați de persoane fizice.



Peste 200 de persoane s-au oferit să găzduiască refugiați, iar 153 de apartamente au fost validate.



Timișoara este oraș înfrățit cu Cernăuți, așa că acolo au fost trimise trei transporturi umanitare. Peste 350.000 de lei au fost cheltuiți pentru corturi, saci de dormit și genți pentru medici. În Timișoara sunt disponibile peste 1.700 de locuri pentru refugiați, în hoteluri și apartamente puse la dispoziție de persoane fizice. În ultimele două săptămâni, pe la Centrul de Suport din Timișoara au trecut aproape 600 de refugiați.

