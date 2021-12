Îngrijorare în flancul estic al NATO EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Președintele Joe Biden le-a promis europenilor un sprijin militar mai important și a dat asigurări că Washingtonul nu va încheia un acord cu Rusia care să le încalce interesele de securitate.

Liderul de la Casa Albă a analizat la telefon criza din Ucraina cu partenerii din cele nouă state din flancul estic al NATO care fac parte din Formatul București.

Klaus Iohannis: "Am discutat cu Președintele SUA, Joe Biden, și cu ceilalți lideri ai statelor care fac parte din Formatul București despre situația îngrijorătoare de securitate în Flancul Estic al NATO și în regiunea Mării Negre. În cadrul dialogului, care confirmă valoarea acestui format de consultare și coordonare între aliați, am subliniat că menținerea unității este esențială în aceste momente. Este nevoie să ne asigurăm că NATO este pe deplin echipată pentru a răspunde provocărilor Rusiei. Am exprimat, totodată, susținerea pentru creșterea prezenței militare a NATO și, respectiv, a Statelor Unite ale Americii în România și în zona Mării Negre".

NATO consideră că situația din Ucraina se poate rezolva doar prin dialog și i-a cerut Rusiei să facă tot posibilul pentru reducerea tensiunii.

Alianța a avertizat că vor exista consecințe serioase dacă Moscova va lansa o intervenție militară în Ucraina.

Jens Stoltenberg, secretar general al NATO: "Ucraina nu este membră a NATO. Deci, garanţiile de securitate ale alianţei nu se aplică în acest caz. În acelaşi timp, Ucraina este un partener valoros al NATO şi toţi aliaţii susţin integritatea teritorială şi suveranitatea ei. Aliaţii din NATO oferă Ucrainei susţinere politică şi practică".

Președintele Putin a dat din nou asigurări că nu va ataca Ucraina, chiar dacă a masat trupe și armament greu la frontieră. Dar un incident poate declanșa o explozie.

Moscova susține că un vas ucrainean a încercat să intre în strâmtoarea Kerci, dar a fost silit să se retragă. Kievul afirmă că era, de fapt, un vas de căutare și salvare, fără arme la bord.

Lituania și-a exprimat temerea că ar avea de suferit în cazul unei confruntări între Rusia și Ucraina.

