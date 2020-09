Invinsi in alegerile locale 2020 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: Orice cifre care se anunță în această seară, rezultate ale unor sondaje, nu au cum să fie oficiale. Sunt rezultate ale unor sondaje, nu au cum să fie reale. Le luam că atare, dar asta nu înseamnă că avem în acestă seară învinși și învingători. Vă mărturisesc sincer că trebuie să mă mai nasc odată să fac o astfel de campanie, urată, degradantă, pătată, murdară cum au făcut contracandidații mei.

Marcel Ciolacu, președintele PSD: Nu știm dacă doamna Gabriela Firea a pierdut. Așteptam rezultatele finale. PSD rămâne cel mai mare partid din România, cu cei mai mulți primari aleși direct. Este o confirmare că suntem pe drumul bun, și acest nou program de reconstrucție și de modernizare este drumul corect. Invit pe cei care ocupă locul trei acum pe București, PNL, să ne vedem la alegerile generale.

Traian Băsescu, candidat PMP la Primăria Capitalei: Am realizat scorul de la europaralmentare. Ne-am fi dorit mai mult. Dar, suntem mulțumiți că nu am ajuns ca partidul lui Tăriceanu la 1 și un pic la sută sau ca al lui Ponta la 1 la sută. Din partidele mici am devenit cel mai mare partid, ceea ce este o mare victorie.

Călin Popescu Tăriceanu, candidatul ALDE la Primăria Capitalei: Aceste rezultate reprezintă pentru mine o dezamăgire profundă. O decepție pe care o împărtășcsc cu colegii mei, candidații la cele 6 sectoare ale Bucucreștiului. Aceste rezultat arată polarizarea și rezultatul votului politic. Bucureștenii nu au ales între candidați, între programe, idei ci între partide.

