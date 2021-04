Informare de vreme rece, ninsori și viscol în majoritatea regiunilor, până sâmbătă dimineață

Informare de ninsori / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

În intervalul 7 aprilie, ora 15:00 - 10 aprilie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an, mai ales în timpul nopţilor şi al dimineţilor, când se vor înregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade Celsius, în special în nordul, în centrul ţării şi în dealurile sudice.



De asemenea, se va produce brumă, iar pe alocuri se va semnala îngheţ la sol.



Meteorologii precizează că, temporar, în după-amiaza zilei de miercuri şi în cursul zilei de joi, în zonele de deal şi de munte vor mai fi precipitaţii slabe predominant sub formă de ninsoare.



Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului menţionat în sud-vest şi centru, cu viteze în general de 45 - 55 km/h, iar la munte de peste 60 - 70 km/h, spulberând zăpada.

Sursa: Agerpres

