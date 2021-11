InfoCons: Toate comprimatele de supt analizate conţin E-uri, iar majoritatea nu menţionează cantitatea de zahăr. Această informație trebuie luată în considerare cu precădere de pacienţii ce suferă de diabet

Comprimate de supt / FOTO: shutterstock.com

Analiza realizată de InfoCons a inclus 31 de produse de tip comprimate de supt, între care Strepsils (Plus, Clasic, Mentă, Mentol, Miere şi Lămâie, Eucalipt, Orange Vitamina C, Intensiv Portocale Fără Zahăr, Căpşuni Fără Zahăr, Lemon Fără Zahăr, Intensiv Miere şi Lămâie), Tantum (Verde Lămâie, Verde Mentă, Verde Eucalipt), Trachisan, Septolete (Eucalipt, Lămâie şi Miere, Lămâie şi Soc), Faringosept, Faringosept (Lămâie, Cafea, Fructe de Pădure, Mentă, Miere şi Lămâie, Rom, Scorţişoară, Vanilie), Decasept, Decasept (Propolis, Lămâie).



Conform studiului realizat de InfoCons, toate pastilele ale căror etichete au fost analizate conţin E-uri, într-o mai mică sau mai mare măsură.



Studiul InfoCons demonstrează că pastilele de supt analizate conţin în medie până la 2 aditivi alimentari, numărul minim de E-uri descoperit pentru acest tip de produse fiind 1, în timp ce numărul maxim descoperit este 6.



Astfel, 38% din produsele analizate au un aditiv alimentar, 25% din produse au 3 aditivi alimentari, 12% din produse au 5 aditivi alimentari, 9% din produse au 2 aditivi alimentari, iar 3% din produse au 6 aditivi alimentari.



Aditivii alimentari cel mai des utilizaţi sunt E953, E570, E334, E104 şi E954.



Pe de altă parte, pe aproape 70% dintre etichetele produselor analizate nu este menţionată cantitatea de zahăr conţinută, se menţionează în comunicatul InfoCons.



"În urma efectuării studiului, s-a constat faptul că zahărul apare menţionat pe majoritatea etichetelor, însă pe aproape 70% din etichete nu este menţionată şi cantitatea. Conform studiului InfoCons, zahărul din pastilele de supt se încadrează pe o scală între 0 şi 1,5 g per pastilă, în timp ce îndulcitorul este regăsit într-o cantitate încadrată între 0 şi 1.1 g. În urma efectuării studiului, s-a remarcat faptul că pastilele de supt pot conţine îndulcitori de diferite tipuri. Această informaţie trebuie luată în considerare cu precădere de pacienţii ce suferă de diabet", se precizează în comunicat.



InfoCons notează că Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă consumul unei cantităţi zilnice de zahăr de 25 g/zi, adică 5 plicuri de zahăr.



Acest aspect trebuie avut în vedere în momentul administrării pastilelor de supt, deoarece pe parcursul unei zile meniul este destul de variat, iar în momentul administrării comprimatelor de supt, trebuie avute în vedere şi cantităţile de zahăr din celelalte produse alimentare consumate, subliniază InfoCons.



Printre substanţe active care pot fi găsite în pastilele de supt se numără amilmetacrezol, diclorbenzilic, levomentol, clorhidrat de benzidamină, clorură de cetilpiridiniu şi ambazona monohidrat, notează organizaţia de protecţie a consumatorilor.

sursa agerpres

