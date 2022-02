Inflația aruncă Turcia în sărăcie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Esat lucrează în construcții și cele mai mari griji ale sale sunt plata ratelor și hrana copiilor.

De când inflația a depreciat moneda națională, oamenii simt cum sărăcia le intră în case.

Esat Celik, muncitor în construcţii: "O simţim din plin. Am trei copii şi ne este foarte greu să le asigurăm cele necesare. Am cumpărat casa cu împrumut şi am greutăţi în plata ratelor. Asigurarea hranei şi a necesităţilor pentru copii este o sursă de stres."

Prețul scutecelor s-a dublat de la 25 la 50 de lire pachetul în doar câteva luni, iar laptele praf pentru sugar a ajuns să coste 500 de lire necesarul pentru două săptămâni.

Cigdem Celik, soţia lui Esat: - Laptele praf pentru copii este foarte scump, dar trebui să cumpărăm, chiar dacă este aşa. Trebuie să tăiem din altă parte ca să putem cumpăra lapte praf copilului.

- De unde tăiaţi?

- Tăiem de la propria noastră hrană ca să putem cumpăra lapte praf. Tăiem de la noi şi cumpărăm pentru copil.

Pe lângă toate acestea, și prețurile la energia electrică au crescut, astfel că cererile pentru ajutoare sociale au explodat.

Primăria din Istanbul nu mai face fața numărului mare de solicitanți care caută un sprijin.

Ekrem Imamoglu, primarul oraşului Istanbul: "Salariul minim a crescut cu 50%. În alt context, acesta ar fi fost un lucru pozitiv pentru dezvoltarea economică, însă, din păcate, numărul de cereri de ajutor pentru plata facturilor din sistem e de 31.868. Anul trecut erau 15.276, deci acum practic s-au dublat."

Turcia traversează o perioadă de inflație galopantă, care a ajuns la 50%, un maxim al ultimilor 20 de ani. Lira turcească și-a pierdut jumătate din valoare din cauza politicii monetare păguboase a președintelui Erdogan, care nu a permis Băncii Centrale să ia măsuri specifice de temperare a puseului inflaționist.

