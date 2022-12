"Inflația afectează pe toată lumea, nu-i așa"? Sezon de schi mai scump, în Austria

În regiunea de schi Obertauern din Salzburg, prețul biletelor de telescaun a fost majorat cu șase procente.

Franz Fuiko, gazda cabanei de schi: Bineînțeles, am majorat prețurile în mod corespunzător - nu la toate categoriile, ci la categorii individuale. Bineînțeles, nu putem asimila noi înșine în totalitate creșterile de prețuri. Trebuie să fim ajutaţi cu o parte din ele, desigur. Dar nu am crescut în mare măsură preţurile, am fost foarte precauți.

Klaus Steinlechner, director general al Ski Lifts Obertauern: Inflația afectează pe toată lumea, nu-i așa? Dar noi ne-am pregătit și am dezvoltat structura noastră de prețuri foarte atent. Am crescut prețurile cu șase procente, ceea ce înseamnă că un bilet de o zi este în acum de 53 de euro.

Obertauern este cunoscut pentru priveliștile sale spectaculoase, condițiile excelente de schi și snowboard. Stațiunea are peste 100 de kilometri de pârtii perfect îngrijite.

Pe lângă schi și snowboard, Obertauern este și un paradis pentru schiorii de fond, cu peste 50 de kilometri de trasee care șerpuiesc prin păduri și pajiști.

Stațiunea găzduiește, de asemenea, singurul patinoar în aer liber din Austria, care este deschis toată iarna.

