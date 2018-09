Zona cea mai afectată de seism și de tsunami este Palu - pe coasta de vest a insulei Sulawesi, foarte aproape de epicentrul cutremurului. Eforturile echipelor de salvare sunt mult îngreunate de lipsa curentului electric; în cea mai mare parte a timpului, caută cu mâinile goale printre dărâmături.

Supravieţuitor din Palu: "Mâncam o gustare pe plajă şi am simţit pământul cum se mişcă. Am luat-o la fugă. I-am spus ginerelui meu să ia copiii de la moschee".

Morga din Palu a devenit neîncăpătoare; sunt mormane de cadavre în curtea spitalelor. Supraviețuitorii au rămas fără apă, hrană, medicamente. Despre trei localități, situate chiar lângă epicentrul seismului, nu se știe absolut nimic.

Nu vine nicio informație de acolo, pentru că sunt distruse toate liniile de comunicații. A fost un cutremur violent - 7,5 pe Richter, urmat de valuri seismice.

Autoritățile instituiseră imediat alertă de tsunami, dar - nu se știe de ce - a fost ridicată după o jumătate de oră. Curând avea să se producă dezastrul: valuri de 6 metri au măturat localitățile de pe coastă. Clădiri, mașini, oameni - totul a fost luat de apa marii. Pe plajă erau sute de oameni, veniți la un festival muzical. Potrivit meteorologilor, înainte de a lovi țărmul, valul uriaș se deplasa cu 800 de km pe oră.

E posibil ca seismul să fi provocat o alunecare de teren subacvatică. Autoritățile spun că numărul morților ar putea ajunge la câteva mii. Ca la fiecare cataclism, au apărut și hoții. Magazine mari sau mici, mall-uri pe jumătate prăbușite - sunt jefuite în plină zi. Tâlhării iau tot ce le cade în mână, iar poliția e depășită de situație.

Cele mai multe victime sunt în Palu, oraș de pe coasta de vest a Insulei Sulawesi, foarte aproape de epicentrul cutremurului.

Caroserii de maşini, moloz şi linii de înaltă tensiune rupte de copaci. Oameni care dorm sub cerul liber. Cozi imense pentru a procura apă și hrană. Este imaginea dezastrului rămas în urma seismului de 7,5 pe scara Richter și valului tsunami de aproape 2 metri care a lovit zona.

