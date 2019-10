Un foc agresiv atinge porțile celebrului cartier Bel Air și ale faimosului Getty Museum.

Mii de oameni au fost treziți în puterea nopții de alertele primite pe telefoanele mobile: li s-a cerut să își facă bagajele și să plece de acasă.

Și actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator de California, s-a supus ordinului autorităților. "Nu întârziați! Fugiți!" și-a îndemnat el vecinii, pe Twitter.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire