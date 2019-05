Infecțiile intraspitalicești raportate în primele patru luni ale anului s-au dublat față de acceași perioadă din 2018

Infecții intraspitalicești

Potrivit sursei citate, anul trecut în total au fost raportate la ANMCS 2.274 infecţii de către 110 spitale.



"Analiza IAAM făcută de ANMCS indică şi faptul că în aceeaşi perioadă a evaluării - 4 luni în 2018 vs 4 luni în 2019 - numărul spitalelor care au raportat evenimentele în cadrul aplicaţiei CaPeSaRo a crescut de la 50 de unităţi sanitare la 69, în toată ţara. Situaţie raportare IAAM: 635 infecţii intraspitaliceşti în 4 luni 2018, raportate de 50 de spitale; 1.092 infecţii intraspitaliceşti în 4 luni 2019, raportate de 69 de spitale", se arată într-un comunicat transmis joi AGERPRES.



Cele mai multe infecţii raportate au fost cu Clostridium difficile, Acinetobacter , Klebsiella şi Stafilococul auriu meticilinorezistent.



În raportări s-a evidenţiat şi o creştere cu 10% a detectării prezenţei altor bacterii care se dezvoltă în mediul spitalicesc.



"În ultima perioadă, se observă caracterul pozitiv al îmbunătăţirii raportărilor, în condiţiile neaplicării de sancţiuni. Putem spune că este un semn al îmbunătăţirii culturii organizaţionale privind siguranţa pacientului", susţine preşedintele ANMCS, Vasile Cepoi.



Infecţia cu Clostridium difficile este o infecţie cu o incidenţă mare, care apare în mediul spitalicesc în relaţie directă cu tratamentul cu antibiotice şi care necesită măsuri speciale de izolare pentru că are un grad mare de contagiozitate, se precizează în comunicat.



"Potrivit Legii 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, raportarea efectelor adverse asociate asistenţei medicale nu are caracter acuzator. Scopul raportării este de a facilita evaluarea riscului infecţios la internare şi de identificare a cauzelor principale ale apariţiei acestor evenimente indezirabile asociate asistenţei medicale pentru învăţarea din erori", menţionează sursa citată.

