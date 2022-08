Infecția cu Covid dă și probleme la inimă | Medicul Virgil Musta: „Am avut pacienți care în contextul Covid au făcut infarct miocardic acut, au făcut crize hipertensive”

Maria Matei are 76 de ani, este hipertensivă şi suferă de diabet. Anul trecut când s-a îmbolnăvit de COVID a suferit un infarct. Au trecut luni de zile de când a scapăt de boală, dar a rămas cu sechele.

“Nu am ştiut, am obosit prea mult. Obosesc mai mult de cum am obosit şi înainte. Am avut făcute toate trei vaccinurile”, mărturisește femeia.

Gabriel Mogoș, medic primar chirurgie generală: „În special, pacienţi mai în vârstă, pacienţi cu patologii asociate sau pacienţii care sunt cunoscuți cu un trecut cardiac obosesc mult mai repede, pot să apară palpitaţii”.

Aproape un sfert dintre cei care au trecut prin boală suferă de Long Covid, mai ales pacienții cu forme moderat severe. Problemele cardiovasculare sunt frecvente.

Florin Mitu, şeful Clinicii de Recuperare Cardiovasculară, Spitalul de Recuperare Iaşi: „În clinică avem pacienţi care se internează și s-au internat mai ales după al doilea val în programe de recuperare cardiovasculară post-Covid, pacienţii şi acum vin frecvent, avem în clinică o medie de 60 de pacienţi”.

Virgil Musta, şeful Secţiei de Boli Infecţioase, Spital Victor Babeş, Timişoara: „Din fericire, de multe ori afectarea este benignă, dar am avut pacienți care în contextul Covid au făcut infarct miocardic acut, au făcut crize hipertensive deci este una dintre principalele manifestări atât în boala acută, cât şi în sindromul post-Covid”.

Simptome de boli cardiovasculare nu apar doar la cei în vârstă și cu boli asociate.

Gabriel Mogoș, medic primar chirurgie generală: „Sunt într-adevăr pacienţi tineri şi când spun tineri mă refer la peste 35-40 de ani, care într-adevăr au înregistrat după Covid valori mai mari tensionale şi aici mă refer la valori de 14-15 tensiune, ceea ce înainte nu au fost înregistrate şi nu se cunoşteau cu tensiune arterială”.

Specialiștii insistă că toți pacienții care au fost infectați cu Sars-Cov-2 să facă o evaluare medicală pentru a verifica dacă au rămas cu sechele.

În acest moment, în privința numărului de infectări, România este într-o perioadă de platou. Potrivit ultimei raportări, sunt 9864 de noi cazuri, cu 1182 mai puţine decât în urmă cu o săptămână. Iar din cele 253 de secvenţieri făcute în utlima săptămână, 239 au fost pozitive la subvarianta BA5, care este dominată acum în lume.

