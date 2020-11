Industria hotelieră cere ajutorul Guvernului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Industria hoteliera de la noi este în moarte clinica, susțin principalii jucători din piață. Funcționează la o capacitate de sub 10%. Așa că cer Guvernului să intervină.

Dragoș Anastasiu, purtător de cuvânt al Alianței pentru Turism: “Cel care a decis ca noi să fim închiși și să nu mai circulăm este statul român și atunci, statul român trebuie să compenseze aceste lucruri. Asta este o categorie de granturi care vin să completeze pierderea cifrei de afaceri. Noi am propus 20% din această diferență. Din ce am avut anul trecut, din ce am avut anul ăsta”.

O altă măsură care ar putea ajuta industria hotelieră vizează protecția angajaților: șomaj tehnic sau acceptarea muncii flexibile.

Călin Ilie, președintele Federației Hotelierilor din România: “Căderea noastră va fi undeva 60-65% față de anul trecut în hoteluri și ceva mai mică în restaurante sau zonele de pensiune. Pierdem circa 3 miliarde la nivel de industrie și circa un miliard doar în industria hotelieră”.

În condițiile în care, anul trecut, industria hotelieră avea încasări de 5 miliarde de euro.

Șeful guvernului promite că ajutorul financiar va veni pentru cei din turismul românesc. Dar nu se știe când, pentru că birocrația încetinește procedurile.

În Romania, 6% din locurile de muncă sunt asigurate de turism. Numărul firmelor din industrie este mai mic de 50.000, un nivel comparabil cu cel din Ungaria şi Bulgaria, dar mai mic decât în Cehia sau Austria.

