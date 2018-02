Îndrumător de weekend: MNAC proiectează filmul ”Copilul meu”, despre părinții unor tineri LGBT & concert Sevdaliza în club Control

Cântăreața Sevdaliza

Concert Sevdaliza în club Control

Sevdaliza, pe numele său complet Sevda Alizadeh, este o cântăreață, compozitoare și producătoare iraniană, stabilită în Olanda. Muzica sa îmbină genuri muzicale precum electronic, punk, triphop, grime. Spectacolele Sevdalizei sunt completate de efecte vizuale ce completează mesajele pieselor. Primul său single, "Clear Air" a fost lansat în 2014 și se găsește pe EP-ul "The Suspended Kid". A urmat apoi al doilea EP, "Children of Silk", iar în primăvara acestui an, Sevdaliza a lansat primul său album de studio, "ISON".





NOK!NOK! la MNAC - Blănuri, vin, puf și mătase

Degradarea nu ține cont de clasă. O scriitoare își pierde subit soțul în timp ce amesteca salata pentru cină. În zilele care urmează analizează fiecare gest, senzație, gând, mișcare, figură, superstiție. Cum deschizi ușa atunci când știi că în spatele ei e vestea proastă? Cum ridici de la spital punga de gunoi în care sunt hainele în care era îmbrăcat? Ce faci cu banii pe care îi avea în portmoneu? Cu ceasul lui? Nimic. Nicoleta Lefter și Flavia Giurgiu au creat un performance în care își pun la bătaie istoriile personale legate de sfârșit – al unei etape de viață, al unui om apropiat, sfârșitul unei povești de iubire. Combinate cu povestea scriitoarei, muzică contemporană și video live, acestea produc un efect de auto reflecție vizavi de raportarea oricărui dintre noi la Final. Când? Pe 10 februarie, de la ora 20.00.

Textul spectacolului este o adaptare liberă a cărții ”Anul gandirii magice” de Joan Didion. Proiectul face parte din Programul de Arte Performative de la MNAC, coordonat de Ioana Păun și va avea reprezentații regulate pe parcursul anului 2018.

Proiecția fimului "My Child"

Duminică, 11 februarie, de la ora 18:00, MNAC împreună cu One World Romania proiectează „Benim Çocuğum - My Child” / „Copilul meu”, un film despre cum părinții unor tineri LGBT din Turcia au învățat să le accepte identitatea și chiar au devenit activiști pentru drepturile acestora.

Precizare MNAC: “ Muzeul va proiecta filmul în contextul creșterii acțiunilor publice homofobe. Considerăm că toleranța și promovarea drepturilor omului stau la baza unei societăți deschise și că trebuie susținute eforturile de multiplicare a acestor valori”.

Caravana Astra Film vine la București

Între 9 și 11 februarie 2018, caravana Astra Film on Tour vine la București, la Muzeul Național al Țăranului Român, cu șase dintre cele mai bune documentare din colecția de anul trecut a festivalului. Vineri vor rula filmele The Challenge/ Confruntarea (regia Yuri Ancarani) și Taste of cement/ Gust de ciment, (regia Ziad Kalthoum), sâmbătă Bad Kids/ Copii-problemă (regia Keith Fulton) și PhoeniXXX (regia Mihai Gavril Dragolea), iar duminică vor fi proiectate Convictions/Comisia de recrutare (regia Tatiana Chistova) și Communion/Prima Împărtășanie (regia Anna Zamecka).

Proiecțiile vor avea loc în Studioul Horia Bernea din cadrul Muzeului Național al Țăranului Român – Șoseaua Kiseleff 3, București. Prețul unui bilet este de 10 lei.

Târgul Îndragostiților (For the Love of Fashion)

Primul târg de creație din acest an sărbătorețte iubirea la târgul For The Love of Fashion. Unde? În The Vintage Pub, de pe strada Smardan, din 10 februarie, între orele 12.30 – 19.30, mai mulți artiști se întâlnesc pentru a-si expune creațiile.

