Indignare la Beijing după ce un distrugător american a navigat în apropiere de insulele disputate în Marea Chinei de Sud

SUA desfăşoară cu regularitate ceea ce numeşte operaţiuni privind libertatea de navigaţie (Freedom of Navigation Operations) în Marea Chinei de Sud, contestând ceea ce spune că sunt restricţiile cu privire la traversările inofensive impuse de China şi de alte ţări.



Marina americană (U.S. Navy) a declarat că distrugătorul USS Benfold 'a exercitat dreptul şi libertatea de navigaţie în Marea Chinei de Sud în apropiere de Insulele Paracel, în conformitate cu dreptul internaţional'.



'Pretenţiile maritime nelegitime şi exhaustive în Marea Chinei de Sud reprezintă o ameninţare gravă la adresa libertăţii mărilor, inclusiv la libertatea de navigaţie şi de survol, liberul schimb şi comerţul neîngrădit, precum şi la libertatea oportunităţilor economice pentru naţiunile riverane Mării Chinei de Sud', potrivit U.S. Navy.



China susţine la rândul său că nu îngrădeşte libertatea de navigaţie sau de survol, acuzând SUA că provoacă în mod deliberat tensiuni.



Comandamentul teatrului de acţiuni sud (PLA) al Armatei de Eliberare a Poporului (armata chineză) a declarat că acţiunile navei americane ar fi încălcat grav suveranitatea şi securitatea Chinei intrând în mod ilegal în apele teritoriale ale Chinei din jurul Insulelor Paracel, revendicate şi de Vietnam şi Taiwan.



'Comandamentul a organizat forţele maritime şi aeriene pentru a urmări, supraveghea, avertiza şi a alunga' nava, potrivit acestuia.



"Faptele arată o dată în plus că SUA nu reprezintă decât 'un factor de risc pentru securitatea în Marea Chinei de Sud' şi un 'distrugător al păcii şi stabilităţii regionale'", mai susţine armata chineză.



China a preluat controlul asupra Insulelor Paracel în 1974 de la guvernul sud-vietnamez de la acea vreme.



Şase ani s-au împlinit luni de la decizia tribunalului internaţional care a invalidat revendicările radicale ale Beijingului asupra Mării Chinei de Sud, o rută pentru comerţul maritim ce se ridică la 3 mii de miliarde de dolari anual.



China nu a acceptat niciodată această decizie, notează Reuters.



Beijingul revendică cvasitotalitatea Mării Chinei de Sud. Vietnamul, Filipine, Malaezia, Taiwan şi Brunei revendică de asemenea zone din această mare.



China a construit insule artificiale în unele dintre posesiunile sale din Marea Chinei de Sud, inclusiv aeroporturi, ceea ce a generat îngrijorări la nivel regional cu privire la intenţiile Beijingului, mai notează Reuters.

