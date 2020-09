Indignare în Hong Kong, după ce o fetiță de 12 ani a fost arestată violent în timpul protestelor

Videoclipul distribuit pe scară largă pe reţelele de socializare şi în mass-media din Hong Kong îi arăta pe ofiţerii care încearcă să împrăştie un grup de oameni în care se afla şi tânăra fată. Aceasta încercă să fugă. Un ofiţer o trânteşte la pământ, în timp ce alţii îl ajută să o imobilizeze.

Arestarea a avut loc pe fondul celui mai mare protest de stradă din ultimele luni în Hong Kong.

Mama fetei a declarat pentru Apple Daily că intenţionează să îi dea în judecată pe ofiţeri şi să depună o plângere oficială. Ea a spus că fiica ei şi fiul ei în vârstă de 20 de ani au fost amendaţi în temeiul legilor oraşului împotriva adunărilor. Ea a precizat că cei doi se aflau la cumpărături, iar fata a fugit pentru că era speriată.

Într-o declaraţie dată la câteva ore după incident, poliţia din Hong Kong a confirmat arestarea unei fete de 12 ani, spunând că a fugit „într-un mod suspect”, iar ofiţerii au folosit „forţa minimă necesară” pentru a o reţine.

A 12 years old girl was pushed by a group of Hong Kong polices to the ground and got arrested. This is not the first time they target the young girl. #Newwestberlin #Magnitskyactnow @realDonaldTrump @SecPompeo @Mike_Pence

Please #Sanction #HongKongpolice only 30,000 of them. https://t.co/RqelsZioJy