Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 3,26% pe an

bani, bancnote / FOTO: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a coborât la 3,49% pe an faţă de 3,50%, vineri.



De asemenea, ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a înregistrat un recul faţă de vineri, de la 3,58% pe an, la 3,56%, iar indicele ROBOR la 12 luni, a scăzut la 3,61% pe an, de la 3,64% în şedinţa anterioară.

ŞTIRILE ZILEI