India raportează detectarea unei noi variante de coronavirus - "dublu mutantă"; bilanțul zilnic al deceselor atinge un nou maxim

În urma secvenţierii şi analizei genomului unei mostre provenite din statul Maharashtra, au fost descoperite mutaţii ale virusului care nu se potrivesc ''variantelor care determină îngrijorare'' (VOC) catalogate anterior, a precizat ministerul într-un comunicat.



Maharashtra este unul dintre cele mai grav afectate state din India, dar ministerul a spus că nu poate preciza dacă noua variantă este cauza creşterii numărului de cazuri de aici sau din alte state.



''Deşi în India au fost detectate mai multe VOC şi o nouă variantă dublu mutantă, acestea nu au fost depistate într-un număr suficient pentru a stabili o relaţie directă sau pentru a explica creşterea rapidă a numărului de cazuri în anumite state'', a precizat ministerul într-un comunicat.



India a raportat deja mai multe cazuri din varianta descoperită pentru prima dată în Marea Britanie, precum şi cele cu originea în Africa de Sud şi Brazilia.



Miercuri, India a raportat 47.262 de noi cazuri în ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilanţ de la începutul lui noiembrie, numărul total al infectărilor ajungând la 11,7 milioane. Doar Statele Unite şi Brazilia au înregistrat un număr mai mare de cazuri.



Numărul deceselor din cauza COVID-19 în India în ultimele 24 de ore s-a ridicat la 275, cel mai grav bilanţ din acest an, totalul ajungând la 160.441, potrivit datelor guvernamentale.



Mai multe state au anunţat interzicerea adunărilor la care participă un număr mare de oameni, înaintea festivalului hindus Holi, care are loc în acest weekend.



Alarmat de creşterea numărului de cazuri, guvernul federal a anunţat că extinde campania de imunizare naţională la toate persoanele cu vârsta peste 45 de ani, lansând totodată un apel către oameni pentru a veni să se vaccineze.



India se situează pe al treilea loc în lume după numărul total al vaccinărilor, după Statele Unite şi Canada, dar ocupă o poziţie inferioară din punctul de vedere al inoculărilor pe cap de locuitor, potrivit site-ului Our World in Data.

