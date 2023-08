India a devenit a patra țară care a reușit să aselenizeze o navă spațială pe Lună. Premierul indian, Narendra Modi: Acesta este un strigăt de victorie

"Acesta este un strigăt de victorie al unei noi Indii", a declarat premierul Narendra Modi, care a fost văzut fluturând steagul indian în timp ce urmărea aterizarea din Africa de Sud, unde participă la summitul BRICS.

Oamenii de știință și oficialii au aplaudat, aclamat și s-au îmbrățișat la aterizarea navei spațiale și în timp ce guvernul încearcă acum să stimuleze investițiile în lansările spațiale private și în afacerile conexe bazate pe sateliți.

India's Chandrayaan-3 successfully landed on the Moon



