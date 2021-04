LUMEA AZI. Butoiul cu pulbere din estul Ucrainei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Acordul de încetare a focului încheiat astă vară este din ce în ce mai des încălcat. Săptămâna asta au muri patru militari ucraineni într-un atac al mercenarilor ruși care a avut loc în regiunea Donetsk.

Anna Novytska, purtător de cuvânt Joint Forces Operation: "Pe 31 martie, în zona operaţională a Joint Forces, forţele armatei ruse au încălcat de 5 ori acordul de încetare a focului."

Situația de la granița cu Ucraina este explozivă. Comandamentul forţelor americane în Europa a ridicat alerta până la nivelul maxim după reluarea confruntărilor dintre armata ucraineană şi separatiştii pro-ruşi şi după ce forţele ruse au început să consolideze zona frontierei cu echipament militar.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului: "Acţiunile Rusiei subminează intenţiile de detensionare a situaţiei, agreate sub mediere OSCE în iulie anul trecut. În plus, am luat la cunoştinţă îngrijorarea armatei ucrainene cu privire la mişcările de trupe ruse la graniţa Ucrainei. Suntem îngrijoraţi în legătură cu escaladarea situaţiei şi discutăm constant cu aliaţii."

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se teme de provocările rușilor din estul separatist, deși Moscova susține că nu există niciun motiv de alarmare.

Dmitri Peskov: "Federaţia Rusă ia măsurile cuvenite pentru siguranţa graniţelor sale. Ştiţi că de-a lungul permetrului Rusiei este în creştere activitatea forţelor armate ale ţărilor NATO, ale statelor partenere, ale altor ţări etc. Asta ne obligă să fim în alertă."

Ministrul ucrainean de externe a avertizat în legătură cu o agravare sistematică a situației de securitate în estul țării sale și în Peninsula Crimeea. În replică, omologul său rus, Serghei Lavrov, a declarat că orice tentativă de a începe un nou conflict în regiune ar putea duce la distrugerea Ucrainei ca țară.

