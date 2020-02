ACTUALIZARE "Trei persoane au fost rănite în atacul din zona Streatham. Una dintre persoanele spitalizate prezintă risc vital", a comunicat Poliţia metropolitană londoneză.

Potrivit unor surse citate de postul Sky News, autorul atacului era un militant islamist monitorizat de serviciile secrete britanice.

ACTUALIZARE După cum afirmă poliția, circumstanțele sunt cercetate și incidentul a fost declarat de natură teroristă.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates